▲成功阻止椎間盤退化！　興大團隊「自體血液細胞注射」顯著改善下背痛

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「開龍骨」脊椎手術治療 不願手術恐有藥物成癮風險由於目前尚未有逆轉椎間盤退化的解決方案，患者最終只能「開龍骨」，也就是進行脊椎手術。對於不願意或不能進行手術的患者，唯一的選擇就是長期使用強效止痛藥，如類鴉片藥物，但此類藥物也常伴隨著藥物成癮的風險。
周邊血液純化技術 有效改善椎間盤退化引起下背痛為了控制下背痛及防止椎間盤的退化，中興大學生命科學系蘇鴻麟教授與亞洲大學附屬醫院林志隆教授、秀傳醫院鍾玉軒醫師與胡名賢醫師，應用國內通用幹細胞公司開發的周邊血液純化技術(PCP, Peripheral-blood Cell Purification)，啟動了先期動物實驗以及人體臨床試驗，測試患者自體的周邊血液單核細胞(peripheral blood mononuclear cells, PBMCs)，對於椎間盤退化引起的下背痛，是否具有療效。
研究結果顯示，單次施打單核細胞即可維持患者疼痛控制和改善生活品質達半年，並顯著降低止痛藥物的使用劑量。相較於沒有治療的控制組，以及施打血小板濃縮血漿(platelet-rich plasma)的組別，具有統計上的顯著差異。
尤其經由核磁共振的影像顯示，單核細胞移植到椎間盤後，能夠抑制發炎反應，改善椎骨水腫的情形，並且可以阻止椎間盤繼續退化。相關抗發炎及組織修復的機制，也於動物實驗結果獲得支持。
突破性醫學發現 下背痛治療新選擇此一革命性的發現提供下背痛患者一個新的治療選項。只需透過單純的抽血，分離自己的血液細胞，再注射到椎間盤內，即可補充膠原蛋白質，減緩椎間盤退化與降低疼痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60708
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