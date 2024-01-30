神秘店驚見adidas「下殺1.5折」！鐵門半開人龍照排爆　原因曝光

成功阻止椎間盤退化！　興大團隊「自體血液細胞注射」顯著改善下背痛

▲成功阻止椎間盤退化！　興大團隊「自體血液細胞注射」顯著改善下背痛
▲成功阻止椎間盤退化！　興大團隊「自體血液細胞注射」顯著改善下背痛

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據臺灣健保資料庫統計，因下背痛就醫的人數僅次於感冒，每年約有300萬人次因下背痛就診，而椎間盤退化是導致下背痛的主因之一。由國立中興大學、亞洲大學附設醫院與彰化秀傳醫院合組的團隊，近期發表最新的研究顯示，只需要抽血並分離血液細胞，不須經過細胞培養，將血液中負責修復的單核球打入椎間盤，就可以顯著改善下背痛。相關成果刊登於國際知名期刊《細胞移植》（Cell Transplantation）。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「開龍骨」脊椎手術治療　不願手術恐有藥物成癮風險

由於目前尚未有逆轉椎間盤退化的解決方案，患者最終只能「開龍骨」，也就是進行脊椎手術。對於不願意或不能進行手術的患者，唯一的選擇就是長期使用強效止痛藥，如類鴉片藥物，但此類藥物也常伴隨著藥物成癮的風險。

周邊血液純化技術　有效改善椎間盤退化引起下背痛

為了控制下背痛及防止椎間盤的退化，中興大學生命科學系蘇鴻麟教授與亞洲大學附屬醫院林志隆教授、秀傳醫院鍾玉軒醫師與胡名賢醫師，應用國內通用幹細胞公司開發的周邊血液純化技術(PCP, Peripheral-blood Cell Purification)，啟動了先期動物實驗以及人體臨床試驗，測試患者自體的周邊血液單核細胞(peripheral blood mononuclear cells, PBMCs)，對於椎間盤退化引起的下背痛，是否具有療效。

研究結果顯示，單次施打單核細胞即可維持患者疼痛控制和改善生活品質達半年，並顯著降低止痛藥物的使用劑量。相較於沒有治療的控制組，以及施打血小板濃縮血漿(platelet-rich plasma)的組別，具有統計上的顯著差異。

尤其經由核磁共振的影像顯示，單核細胞移植到椎間盤後，能夠抑制發炎反應，改善椎骨水腫的情形，並且可以阻止椎間盤繼續退化。相關抗發炎及組織修復的機制，也於動物實驗結果獲得支持。

突破性醫學發現　下背痛治療新選擇　

此一革命性的發現提供下背痛患者一個新的治療選項。只需透過單純的抽血，分離自己的血液細胞，再注射到椎間盤內，即可補充膠原蛋白質，減緩椎間盤退化與降低疼痛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60708

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

孩子有「心雜音」不一定是心臟病！　家長如何分辨？醫師告訴你

XBB疫苗覆蓋率不足　專家憂心防疫不夠力國內重症個案數上升

屁股長痘痘疼痛流膿？可能是化膿性汗腺炎　非青春痘不易診斷李洪基也有！

鼻竇炎手術恢復期好痛苦？膠原蛋白基質粉舒緩術後不適

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞