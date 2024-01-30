影／Deandre Jordan還能飛！暴力隔扣字母哥　金塊113:107勝公鹿

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第四節開始，金塊後衛Reggie Jackson控球帶過半場，Murray和 Jordan兩人在右側執行掩護，Jackson先是跑過Murray後，看似要執行雙擋戰術，忽然間，Jordan轉向啟動往禁區移動，原先在內線的字母哥為了盯防切入的Jackson，選擇放掉Jordan。
Jackson於是利用字母哥靠近的瞬間，將球拋給後方的Jordan，然而，字母哥這時展現絕佳的爆發力和臂展優勢，轉身起跳，試圖賞給Jordan這名35歲的老將一個麻辣鍋。
殊不知，Jordan用左手接過拋向他的球，右手抵住字母哥，硬生生地單手將球灌入籃圈之中。瞬間引爆全場球迷歡呼，連隊友 Murray也雙手抱頭，呈現出不可置信的樣子。
「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）領軍公鹿首戰吞敗
本場比賽同時也是公鹿新教頭Rivers第一場執教的比賽，此役戰況膠著，前三節打完金塊僅以7分領先公鹿，公鹿在進入決勝節後打出一波攻勢，成功將比數逆轉。
決勝節中段兩方互有領先，直到比賽倒數2分鐘，Murray投入拉開差距的2分跳投，後續再靠著Aaron Gordon的關鍵防守一舉熄滅公鹿反攻的氣勢，最終金塊113:107戰勝公鹿，Rivers在公鹿的生涯首戰即吞下敗仗。
金塊Murray拿下35分，Jokic也繳出25分、16籃板、12助攻，外加3抄截、2阻攻的全能表現，完成本季第14次大三元。另一方面，字母哥拿到29分、12籃板、4助攻，但另一球隊核心Damian Lillard手感較為冰冷，13投僅5中，拿18分、5助攻、3籃板。
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