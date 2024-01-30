▲青少年階段敏感、身心困擾多！　南投醫院辦理心理輔導課程解壓

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青少年心理輔導課程 專家分享專業建議而衛生福利部南投醫院為增加醫護團隊人員對青少年議題敏感度，提升醫療服務品質，日前辦理一場青少年心理輔導課程。該課程特別邀請亞洲大學心理學系副教授孫旻暐講課，分享對青少年議題輔導的專業知識以及由南投醫院婦產科顏稟嶪醫師、身心科王奕翔醫師及黃淑敏營養師分享青少年常見的健康議題，提升醫療團隊成員的知能，以利提供青少年更專業、完善的服務。
青少年特別門診 提供青少年就醫友善環境南投醫院也設有「青少年特別門診」，提供青少年醫療及諮詢服務，包含：生理發展、肥胖、青春痘、戒菸、未婚懷孕、安全性行為等保健相關議題；並於門診就診時注重青少年隱私及感受，協助其面對問題之決策、與家長溝通、安排相關必要諮商。
衛生福利部南投醫院是南投縣境內重要的公立醫院，因此期望能提供青少年更友善的就醫環境。
值得一提的是，南投醫院已在去年通過衛生福利部國民健康署青少年親善照護機構認證，提供更優質的青少年健康照護服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60705
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