慢跑族「2成跑者中招」！足底筋膜炎痛到爆　8種人要小心

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針對哪些人容易有足底筋膜炎，蔡世瑩說，包括腳板翹起角度不足、有扁平足或高弓足、前腳掌旋前動作大、足部衝擊與承重過大如跑步或久站、穿著不合腳的鞋子、體重過重、有糖尿病或其他代謝疾病、長短腿、腿部肌肉太緊或無力等9大族群，發生足底筋膜炎的風險較高。
整體而言，民眾罹患足底筋膜炎的比例約10~15%，其中1/3雙腳都有症狀，但若有跑步習慣，發生足底筋膜炎的比例可達22%，熱愛慢跑族群要特別注意。
蔡世瑩表示，目前對於足底筋膜炎主要採保守治療，適當的休息、活動後冰敷、口服和外用非類固醇消炎藥都能減輕疼痛，若經醫師或物理治療師評估後，可能會建議使用鞋墊、足部矯具，或在睡覺時穿戴足踝支架，以持續改善症狀。
此外，病人要學會自己按摩足弓、阿奇里斯腱、腓腸肌等，並適時伸展足底筋膜與小腿後側的肌肉肌腱。 若疼痛無法改善，則可採用進階或較侵入性的療法，如體外震波治療、肉毒桿菌注射 、增生療法、高濃度血小板血漿注射、類固醇注射等，但仍必須合併保守治療，才能達到最佳功效。
蔡世瑩指出，患者必須了解足底筋膜炎通常需要數週、甚至幾個月的時間來改善，因此遵循醫囑，並持之以恆執行居家治療計畫，大多數可以復原，若始終難以緩解，演變成慢性疼痛問題，才需考慮手術治療。