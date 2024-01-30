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慢跑族「2成跑者中招」！足底筋膜炎痛到爆　8種人要小心

▲慢跑幾乎沒有門檻，容易上手，成為全民運動，但也出現不少足底筋膜炎病例，也被稱為「跑者足」。（圖／ingimage）
▲慢跑幾乎沒有門檻，容易上手，成為全民運動，但也出現不少足底筋膜炎病例，也被稱為「跑者足」。（圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

台灣這些年有許多人投入慢跑運動，也出現不少足底筋膜炎病例。專家表示，根據文獻統計，跑者罹患足底筋膜炎比例超過2成，所以也被稱為「跑者足」，其症狀通常會持續超過6個月，不過9成以上接受保守治療即可治癒，千萬別硬撐不就醫，症狀會愈來愈嚴重。 

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國泰醫院復健科物理治療組物理治療師蔡世瑩說，足底筋膜炎是成人常見的足底疼痛問題，主要症狀是足跟前側有尖銳的疼痛，像是敲在深層的瘀青上，而且疼痛可能還會向前擴散到足弓，通常會在躺著或坐著一段時間後要起身時發生。
 　　
針對哪些人容易有足底筋膜炎，蔡世瑩說，包括腳板翹起角度不足、有扁平足或高弓足、前腳掌旋前動作大、足部衝擊與承重過大如跑步或久站、穿著不合腳的鞋子、體重過重、有糖尿病或其他代謝疾病、長短腿、腿部肌肉太緊或無力等9大族群，發生足底筋膜炎的風險較高。

整體而言，民眾罹患足底筋膜炎的比例約10~15%，其中1/3雙腳都有症狀，但若有跑步習慣，發生足底筋膜炎的比例可達22%，熱愛慢跑族群要特別注意。

▲健走、散步、運動、跑步、球鞋。（圖／取自Unsplash）
▲若有跑步習慣，發生足底筋膜炎的比例超過2成。（圖／取自Unsplash）
蔡世瑩表示，目前對於足底筋膜炎主要採保守治療，適當的休息、活動後冰敷、口服和外用非類固醇消炎藥都能減輕疼痛，若經醫師或物理治療師評估後，可能會建議使用鞋墊、足部矯具，或在睡覺時穿戴足踝支架，以持續改善症狀。

此外，病人要學會自己按摩足弓、阿奇里斯腱、腓腸肌等，並適時伸展足底筋膜與小腿後側的肌肉肌腱。 若疼痛無法改善，則可採用進階或較侵入性的療法，如體外震波治療、肉毒桿菌注射 、增生療法、高濃度血小板血漿注射、類固醇注射等，但仍必須合併保守治療，才能達到最佳功效。 

蔡世瑩指出，患者必須了解足底筋膜炎通常需要數週、甚至幾個月的時間來改善，因此遵循醫囑，並持之以恆執行居家治療計畫，大多數可以復原，若始終難以緩解，演變成慢性疼痛問題，才需考慮手術治療。 

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