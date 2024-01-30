胡塞武裝挾持貨輪變觀光景點！登船1次1美元 葉門人登船跳舞自拍
葉門反政府組織「胡塞武裝」（Houthi，青年運動）近期在紅海不斷襲擊船隻，即使美國和英國軍隊已數次發動聯合攻擊，依然無法阻擋胡塞武裝的行動。不僅如此，胡塞武裝還將之前劫持的一艘貨輪當成「觀光景點」，開放葉門人登船參觀，一人每次收費1美元，大發另類「海盜財」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《法新社》報導，胡塞武裝兩個多月前劫持了一艘「銀河領袖號」（Galaxy Leader）貨輪，這艘貨輪是由以色列商人所有，胡塞武裝控制後將船停泊在紅海沿岸城市荷台達（Hodeida）外海，並開放給葉門當地人登船參觀，讓船隻變成另類觀光景點。
每位「遊客」登船僅收費1美元，每周安排5趟觀光行程，不過僅限男性。胡塞武裝將銀河領袖號變成自己的戰利品，在船上掛滿反美國和反以色列的宣傳標語，另外也掛上葉門國旗與巴勒斯坦自治政治旗幟。
一位登船的遊客祖拜爾（Zubair）表示，自己在參觀途中充滿「自豪和榮幸」的感受，大夥在船上拿手機自拍留念，還有人在船上跳起葉門傳統舞蹈，祖拜爾認為胡塞武裝完成了出色的工作，用實際行動支持巴勒斯坦遭到壓迫的弟兄們。
不過登船遊客並未見到銀河領袖號的船員，銀河領袖號原有25位船員，在船隻遭到劫持後，這些船員的處境如何外界仍然未知。