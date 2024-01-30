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蘋果西打沒事了！母公司大飲說明存款不足跳票竟是「烏龍」

▲大西洋飲料股份有限公司，簡稱大西洋飲料或大飲，旗下的蘋果西打一直以來都是熱炒店或是辦桌請客桌上必備的飲料之一，是許多人童年的回憶。。（圖／NOWnews資料照）
▲大西洋飲料股份有限公司，簡稱大西洋飲料或大飲，旗下的蘋果西打一直以來都是熱炒店或是辦桌請客桌上必備的飲料之一，是許多人童年的回憶。。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

以「蘋菓西打」聞名的老牌飲料廠大飲於去（2023）年5月爆出飲料中出現不明沉澱物，被勒令停工停產半年之久，年底終於恢復出貨，但如今「復活」才2個月，大飲卻又傳出公司存款不足，導致跳票一事。今（30）日大飲召開重訊表示，這是與供應商溝通誤會所產生的烏龍，承諾以後不會再發生。大飲指出去年12月已經陸續恢復蘋果西打的生產，未來營運會步入正軌，會不負所托繼續努力，使國民品牌飲料再度回到往日榮耀。

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大飲總經理于忠敏現身說明存款不足致有退票情事，他指出是公司與供應商溝通誤會，公司已經提存備付（指存款不足退票後，支票存款戶將票款存入辦理退票之金融業者，申請列收「其他應付款」帳備付之謂），主要發生原因是供應商溢收款項78萬3千多元，原協調1月28日的支票79萬200多元的支票要抽出回收，原本已經協調好，但雙方出納作業疏失，導致票據提存之後造成原本應付的2筆(一筆32萬多元、另一筆27萬多元)無法兌現造成失誤。

大飲已經於今日將差額補足，溢收款的廠商也將款項匯回公司，公司對不應發生的烏龍事件深感抱歉，承諾以後不會再發生。大飲指出去年12月已經陸續恢復蘋果西打的生產，未來營運會步入正軌，不負所托繼續努力，使國民品牌飲料再度回到往日榮耀，也希望協力廠商與各界繼續給予支持，會生產最好的產品回饋消費者，至於現在產能不足，是因為要顧及品質，因此產能未能擴大，但目前都陸續恢復正常。

大飲成也蘋菓西打、敗也蘋菓西打，近幾年自2018年開始發生許多爭議，包括蘋菓西打屢次被發現有不明沉澱物、財報難產一度下市危機、積欠員工薪水，最後不得不賣地求生。而在2022年大飲ESG永續報告書上指出，大飲銷售佔比中，蘋菓西打就占了高達94.5%，因此去年一度停產半年，導致7月營收呈現「負數」，且近5年都是虧損狀態，2023年到近期，股價都在6到7元之間徘迴，今日終場則跌0.03元，收在7.08元，跌幅0.42%。

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