蘋果西打沒事了！母公司大飲說明存款不足跳票竟是「烏龍」
以「蘋菓西打」聞名的老牌飲料廠大飲於去（2023）年5月爆出飲料中出現不明沉澱物，被勒令停工停產半年之久，年底終於恢復出貨，但如今「復活」才2個月，大飲卻又傳出公司存款不足，導致跳票一事。今（30）日大飲召開重訊表示，這是與供應商溝通誤會所產生的烏龍，承諾以後不會再發生。大飲指出去年12月已經陸續恢復蘋果西打的生產，未來營運會步入正軌，會不負所托繼續努力，使國民品牌飲料再度回到往日榮耀。
記者許家禎／台北報導
大飲總經理于忠敏現身說明存款不足致有退票情事，他指出是公司與供應商溝通誤會，公司已經提存備付（指存款不足退票後，支票存款戶將票款存入辦理退票之金融業者，申請列收「其他應付款」帳備付之謂），主要發生原因是供應商溢收款項78萬3千多元，原協調1月28日的支票79萬200多元的支票要抽出回收，原本已經協調好，但雙方出納作業疏失，導致票據提存之後造成原本應付的2筆(一筆32萬多元、另一筆27萬多元)無法兌現造成失誤。
大飲已經於今日將差額補足，溢收款的廠商也將款項匯回公司，公司對不應發生的烏龍事件深感抱歉，承諾以後不會再發生。大飲指出去年12月已經陸續恢復蘋果西打的生產，未來營運會步入正軌，不負所托繼續努力，使國民品牌飲料再度回到往日榮耀，也希望協力廠商與各界繼續給予支持，會生產最好的產品回饋消費者，至於現在產能不足，是因為要顧及品質，因此產能未能擴大，但目前都陸續恢復正常。
大飲成也蘋菓西打、敗也蘋菓西打，近幾年自2018年開始發生許多爭議，包括蘋菓西打屢次被發現有不明沉澱物、財報難產一度下市危機、積欠員工薪水，最後不得不賣地求生。而在2022年大飲ESG永續報告書上指出，大飲銷售佔比中，蘋菓西打就占了高達94.5%，因此去年一度停產半年，導致7月營收呈現「負數」，且近5年都是虧損狀態，2023年到近期，股價都在6到7元之間徘迴，今日終場則跌0.03元，收在7.08元，跌幅0.42%。