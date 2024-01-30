買不到蘋果西打？網友回報新竹這裡買得到 大飲坦言產能不足
以「蘋菓西打」聞名的老牌飲料廠大飲今（30）日驚爆存款不足，導致跳票，讓外界憂心「蘋菓西打」該不會又要死了？由於去（2023）年5月被勒令停工停產半年之久，直到11月傳出好消息，表示終於可以恢復出貨，但今日又傳危機，且大部分消費者都在哀號根本買不到國民飲料！為此，大飲今日坦言現在確實產能不足，主要是考量顧及品質，因此產能未能擴大。而有網友熱心提供情報，表示自己很幸運在新竹當地的生鮮超市買到啦！
記者許家禎／台北報導
大飲總經理于忠敏今日現身說明存款不足致有退票情事，他指出是公司與供應商溝通誤會，公司已經提存備付（指存款不足退票後，支票存款戶將票款存入辦理退票之金融業者，申請列收「其他應付款」帳備付之謂），主要發生原因是供應商溢收款項78萬3千多元，原協調1月28日的支票79萬200多元的支票要抽出回收，原本已經協調好，但雙方出納作業疏失。
大飲指出，疏失導致票據提存之後造成原本應付的2筆(一筆32萬多元、另一筆27萬多元)無法兌現造成失誤。大飲已經於今日將差額補足，溢收款的廠商也將款項匯回公司，公司對不應發生的烏龍事件深感抱歉，承諾以後不會再發生。
不過，今日稍早傳出大飲驚爆存款不足、導致跳票，讓一大票民眾憂心蘋菓西打復活不到2個月又要死掉了嗎？還有消費者討論根本買不到蘋菓西打，難道復出都是假的嗎？國民飲料到底哪裡買得到？
為此，大飲在重訊記者會上指出，去年12月已經陸續恢復蘋菓西打的生產，未來營運會步入正軌，不負所托繼續努力，使國民品牌飲料再度回到往日榮耀，也希望協力廠商與各界繼續給予支持，會生產最好的產品回饋消費者。大飲也坦言現在產能不足，是因為要顧及品質，因此產能未能擴大，但目前都陸續恢復正常。
消息一出，又有不少消費者急問在線等！到底哪裡買得到蘋菓西打？有讀者就在下午回報，自己剛好位於新竹在地的生鮮超市億客來，抱著找找看的心情，結果還真的讓他找到，但是同樣是新竹的美廉社卻沒找到，另外也有消費者回報，今日下午在內湖的全家、7-11、萊爾富都沒買到。