接見美智庫訪團　賴清德：台灣成功締造民主陣營首場重大勝利

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德認為，2024年是世界大選年，也是全球民主的成敗之年。台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，選擇站在民主這一邊，台灣人民也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主制度。
賴清德表示，面對劇烈變化的國際情勢，以及中國在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，台灣將持續沉著因應，努力維持台海和平穩定現狀，並堅定守護民主、捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，繼續扮演世界良善力量。
賴清德強調，台美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要。感謝美國政府持續推動對台軍售常態化，並透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助台灣提升自我防衛力量，並持續聯合理念相近國家，表達對維持台海和平穩定的重視與支持，台灣也將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。
賴清德指出，台美互為重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全。雙方在「台美21世紀貿易倡議」談判以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需支持，為企業創造良好投資環境，促進臺美更密切產業合作，深化雙方經貿夥伴關係。
賴清德表示，台美安全及經貿關係近年來不斷深化，並獲致許多具體合作進展，他要特別感謝哈德遜研究所長期支持，透過不同方式大力支持台美關係深化，讓華府政策圈乃至全世界看見台灣自由民主的可貴與重要性。最後再次歡迎訪團，並祝福大家有愉快的訪問行程。
主席絲曇致詞時首先感謝賴清德撥冗接見，表示賴的職業生涯深具啟發性，早年投身醫學領域，從事臨床治療及公共衛生工作。其後，當中共試圖在台灣首次民主選舉中威嚇台灣選民時，決定投入政治，賴也結合自身醫學背景，擬訂政策帶領台灣成功因應COVID-19疫情並進行醫療改革。在總統蔡英文執政期間，賴清德一直扮演關鍵角色。
絲曇也恭喜賴清德當選總統，並表示從國際社會對此次選舉結果的反應及自由民主國家對賴的祝福，都展現出蔡賴外交政策非常成功。她也要祝賀台灣再次舉行競爭激烈但自由、公平的選舉，對區域甚至全世界所有渴望真正民主的人民而言，台灣是一座燈塔。
絲曇也感謝台灣做為美國堅實的朋友，表示哈德遜研究所的使命是促進美國的領導力，以實現安全、繁榮及自由的未來。台灣對民主的承諾在世界抵抗專制之際至關重要。哈德遜研究所過去與總統蔡英文密切合作，也期盼未來能延續此一關係。