搭船看書展！遊樂園搬進世貿一館　台北國際書展2/20童趣登場

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文化部指出，本次「船說－兒童主題館」由甘樂文創設計策劃，呼應荷蘭主題國航海時代的歷史背景，用模擬船艙、藏寶箱、碼頭、燈塔，環繞「船」為主題，現場乘著船，透過錄音工作坊、手偶DIY等互動體驗，一起創造新的閱讀航道。
「數位主題館」由貝殼放大執行長林大涵策展，以「文字遊戲：未來森林」為主題，打造一場互動的數位閱讀冒險，邀請讀者透過手機化身勇者進入錯落的未來森林，以AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，建立屬於自己的專屬冒險之書。
文化部表示，「讀字公民」本屆以「讀字樂園」為主題呈現，除了精彩書本之外，有旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車，還有超過40家出版社與NGO組織精心準備的書本與精彩活動。另外，台灣獨立書店文化協會以「在場：人的重返」為主題，邀請31家書店進行集體創作錄製聲音，在展場以聲音為媒介探討書店在場／不在場的雙重性，以及書店、書、閱讀可以在其中扮演的角色。
文化部提到，「台灣漫畫館」將以台漫星際飛船概念策展，推出超過30部人氣台漫，並提供民眾體驗3大數位漫畫平台優秀台漫作品，還可至獨立空間享受臺漫影音沉浸體驗。「文學書區」由國立台灣文學館策劃，以「人選之文」為主題，邀集在國內文學獎、年度選集深耕的九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等出版社一起響應，帶領讀者一窺文學典律生成的過程，呈現文學幕僚們打拚的成果及獨特價值。
文化部指出，本屆首創戶外書展市集，分別於世貿展場戶外空間（A區，世貿廣場），以及信義區公民會館四四南村（B區，眷村文化公園）跨區串聯登場，以「浪人說書，職人造市」為題，激盪閱讀與文創的浪花。
文化部提醒，台北國際書展與7大縣市各大圖書館盛大串聯「2024寒假閱讀節」，即日起至2月25日聯手舉辦荷蘭主題國相關座談、工作坊與展覽，相關訊息可上2024台北國際書展「樂遊圖書館活動」查詢。書展規劃寒假閱讀學習護照，完成後可攜帶各圖書館借閱證與閱讀學習護照，至圖書館兌換獎勵，並至台北國際書展服務台兌換閱讀好禮。
另外，為歡迎全國民眾參觀台北國際書展，書展延續18歲以下及持展期當日高鐵台鐵桃園以南、宜花東票根者免費參觀優惠。此外，為鼓勵各位民眾於平日入場，書展基金會提供平日消費滿額禮，凡於2月20日（二）至2月23日（五）入場者，當日消費滿額500元，可兌換限量閱讀造浪筆記本、滿1,000元除送書展斜背袋，可抽台北、東京來回經濟艙機票一張，文化部邀大家在農曆年後至台北國際書展一同閱讀造浪。