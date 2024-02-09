越式洗髮夯1／兩年內爆紅！有別於台式洗髮　「越南Style」掀風潮

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不過走進店內，除了穿著短裙制服的越南美容師外，店內沒有昏暗燈光，或春色無限的暗示性裝潢，取而代之的是巴洛克風格的沙發和明亮燈光，業者強調這裡是正派經營，而且提供顧客「帝王級的享受」。
越式洗頭店裡宣稱的「帝王級享受」到底有什麼？業者透露是集多種服務於一套的舒壓套餐，最基礎的1500元套餐，包含肩頸、手腳和臉部按摩、洗頭、洗腳、去角質、剪指甲、敷臉，等於坊間分開購買都要價幾百元的服務，客人卻能在90分鐘內一次滿足。
把越式洗頭引進台灣的Rosa越式洗髮，老闆郭先生回憶，來自越南的妻子本來想開美甲美容店，他想起自己在越南時體驗的洗頭服務，嗅到商機，因此鼓勵太太開越式洗髮店，並將越南當地單點式的服務項目，改良成台灣人喜歡的大套餐組合，就此定調國內的越式洗髮的消費方式。
越式洗髮的另一個特色，是結合洗髮台、泡腳池於一身的按摩床，上面還配有半圓型的金色金屬水管（又稱水循環），洗頭時會噴出密集水柱，按摩客人的頭皮和肩頸。郭先生透露，當時台灣沒有類似的按摩床，還特別從越南進口，再找廠商依樣畫葫蘆，特別訂做出原汁原味的越南Style洗髮台。
但不是放了幾張按摩床就能上線，每張按摩床底下都要配冷熱水管，配置跟一般美容院大不同。郭先生回憶開店時繳的「學費」是開第一間店時，因為裝潢時只裝一個鍋爐，結果水溫忽冷忽熱導致客訴，為此郭先生還找了來自越南的水電師傅配管，一切重新來過，可說是花了大錢學經驗。
疫情間引進越式洗髮 組合各別服務成套餐享受
Rosa在疫情期間2021年10月時逆勢開業，一開始也沒能逃過疫情影響，但透過臉書、YouTube和抖音宣傳，以及有網紅Joeman、見習網美小吳等百萬YouTuber拍片體驗、加上媒體報導，越式洗髮從去（2022）年開始成了爆紅產業，不僅討論度高，類似店家也相繼出現在大街小巷。
越式洗髮店家雖然都是套餐式體驗，但除了洗頭和按摩外，套餐內的項目根據店家不盡相同，價位大多從1500元起跳。記者實地體驗時，由穿著短裙的越南技師服務，過程中一下按摩，一下敷臉，第一個感受是CP值滿點。
舉例來說，敷眼睛、蒸熏的同時，美容師會做腿部去角質，腿擦乾後又回到敷臉和掏耳朵；整體來說，90分鐘內除了按摩舒緩肌肉緊繃外，頭部、肩頸不斷被關注和呵護的過程，滿足現代人的舒壓期待。因此，越式洗髮與其說是洗頭，更多的是按摩和放鬆的全身體驗。