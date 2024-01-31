好市多加油站「1公升便宜3.5元」！他曝比中油低價內幕：成本有差
美式賣場好市多（Costco）販賣多樣化、份量大的商品聞名，另外也有部分分店有設立加油站，提供民眾較便宜的油價，本週好市多每公升油價就比中油便宜3.5元。一名網友表示，好市多加油站是與中油合作，油價卻比中油便宜，讓他相當好奇背後原因。對此不少人解釋，加油站並非好市多主要獲利來源，許多會員去加油時會順便到賣場內購物，如此一來便能增加好市多的收益。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友28日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，只見他曬出中油油罐車正在供油給好市多加油站的畫面，同時好奇問：「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」
貼文曝光後，立即引起熱議，不少網友指出， 「中油直接提供，不需要自己買原油回來煉油，成本省非常多，就回饋給會員」、「自助加油，免去人事成本就差很多了」、「好市多油價還是有賺啦，只是賺少一點，其他靠賣場賺回來」、「差價從購物及會費掙回來」。
事實上，好市多原本是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。至於現在台灣好市多加油站並不多，僅有桃園中壢與北台中門市以及新北新莊門市有設立，未來是否還會再有第四處好市多加油站落成，還有待觀察。