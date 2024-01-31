灌籃高手奪日本去年電影票房冠軍 3部百億動畫大作霸佔排行榜
日本2023年電影票房名次出爐，年度票房前4名全是動畫片，由改編自漫畫的「灌籃高手」動畫電影以158億7000萬日圓（約新台幣33億4820萬元）奪下冠軍。其他上榜電影依次為：「超級瑪利歐兄弟電影版」、「名偵探柯南：黑鐵的魚影」，以及宮崎駿作品「蒼鷺與少年」。
記者張芸婷／綜合報導
根據「日本映畫製作者聯盟」於今（31）日發表內容中提到，2023年電影票房收入較2022年成長了3.9%，來到2,214億8200萬日圓（約468億元台幣），觀影人數也較2022年成長約2.3%，來到1億5,553萬人次。
票房破100億日圓的熱門大作有3部，日本國內2023年票房冠軍由「灌籃高手」拿下，票房成績為158億7000萬日圓。第2名則是改編自日本電玩的外國動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」，票房收入為140億2000萬日圓（約新台幣29億8290萬元）。第3名為人氣漫畫「名偵探柯南」的動畫電影「名偵探柯南：黑鐵的魚影」，票房成績138億8000萬日圓（約新台幣29億5320萬元）。而今年初剛奪下金球獎最佳動畫片獎項的宮崎駿作品「蒼鷺與少年」，則排名第4，其票房也有88億4000萬日圓（約新台幣18億8090萬元）。
而日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》於2023年1月13日在台灣上映後，約已上映1年多，片商先前也透過臉書粉專公告，電影確定於今（31）日放映完後下檔。
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