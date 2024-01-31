安特羅進軍醫美！簽約韓國肉毒桿菌廠　力拚在台做生物製劑

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因此，張哲瑋指出，安特羅生技與韓國Inibio肉毒桿菌廠簽約，引進真空凍乾高純度肉毒桿菌素，做為跨足醫美市場的起手式，公司針對進入門檻較高的生物製劑做市場佈局，除了自有品牌的疫苗、快篩產品外，也挑選最先進的抗老醫美生物製劑來台，建立專精生物製劑行銷團隊，並強化安特羅先進生物製劑產品線。
安特羅生技解釋，肉毒桿菌素是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，可以阻斷神經與肌肉間的神經衝動，使臉部過度收縮的肌肉鬆弛，進而減少、消除動態皺紋，注射肉毒桿菌素可針對特定部位皺紋產生作用，不影響四周的肌肉，因此被廣泛用於美容醫學。
目前用於醫美的肉毒桿菌素主要是A型和B型，而安特羅引進的是作用時間較長的A型肉毒桿菌素，且為高純度真空凍乾型劑，穩定性高、抗藥性低，對愛美人士可維持更長的美容效果，在國內醫美市場極具競爭力，由於目前台灣僅有六張A型肉毒桿菌素醫美產品藥證，這項產品將在台灣完成藥證申請，最快可望於明（2025）年上市。
張哲瑋表示，引進肉毒桿菌素來台銷售只是第一步，除了擴充安特羅產品線外，未來仍將逐步引進全球先進抗老醫美相關生物製劑技術在台灣落地，尤其將善用國光生技優異的生產技術平台，希望以在台灣生產製造、國際市場銷售為終極目標，以創造更大的集團綜效與品牌價值。