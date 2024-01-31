環境部攜手NASA！春季啟動大型觀測解析空汙

台灣中南部地區的空氣污染，始終是當地居民頭疼的問題，環境部預計於今（2024）年春季攜手環境部氣象署、美國國家航空暨太空總署（NASA）、中央大學等，於高屏地區進行大型局部環流觀測實驗，透過地面空氣品質測站、無人機、探空氣球、剖風儀、風光達、太陽光度計、衛星及搭載精密儀器，量測三度空間的各項空氣污染物分佈及組成，也是環境部成立以來首次大型國際空氣品質監測及密集觀測實驗。
記者林志怡／台北報導
環境部說明，NASA的化學、光學及微物理測量測站設置在鳳山高中，台大的即時監測站則設置於楠梓高中，另高雄市空品監測車也加入監測，觀測重金屬、元素碳、有機碳、多環芳香烴等空氣污染物及有害污染物上下風變化對高屏地區空氣品質影響。
此外，該次計劃中，也將搭配環境部橋頭、楠梓、前金、鳳山、小港與林園測站等監測，綜合暸解解高屏地區空氣品質及大氣能見度與細懸浮微粒（PM2.5）及超細懸浮微粒等氣狀及粒狀污染物之複雜的傳輸及反應，同時中部、雲嘉南、高屏及東部亦有8個環保局也將配合投入實驗。
環境部表示，這次也將通過無人機、探空氣球、剖風儀、風光達及太陽光度計等設備搭載多功能微型感應與採樣系統，掌握大氣環流的垂直方向污染物變化。
環境部指出，這次啟動大規模的實驗，目的為解析局地環流、空氣污染物及地形的三度空間隨時間的變化，探討二次污染物形成與分布機制，長程傳送氣團混合及老化過程，再與模式結合及驗證，提高對未來管制評估能力，也是台灣首次大氣環境與空氣污染最大規模密集觀測實驗。