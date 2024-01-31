日本旅遊「9大地雷」別踩！眾見這點推爆：台灣人很容易忘記

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「Shushu 自由研究所」表示，第一點就是交談輕聲細語，尤其在公眾場所、電車等地點，遊客需要特別注意音量，切勿大聲喧嘩，大家可以先觀察周圍環境再用適當音量對話，「像美山告示牌有寫著請保持安靜的地方，那就請勿打擾到其他人」。
第二點是餐廳、飯店訂位不要no show，遲到也要事先聯絡店家，另外現場排隊事先點餐後，改變主意想離開也要和店家說一聲。第三點是不要擋在路中間、店家門口，由於日本人習慣走路速度快，通勤時間眾人更是分秒必爭，遊客突然停下可能會被撞到，「所以不要突然停下來、停在路中間也是保護自己的一種方式」。
第四點有關於借用廁所，通常遊客在百貨公司、車站、大型店鋪或公共廁所都能解決內急，便利商店在疫情後則越來越常看到不外借廁所，其實在日本店家通常沒有出借廁所的習慣。第五點為借用店家插座充電，除了明顯有寫提供插座的咖啡廳、店家，至於個人經營的店家，「Shushu 自由研究所」建議在使用插座前，還是先問一下店家比較有禮貌。
第六點為付錢習慣，日本店家在結帳櫃檯都會放一個小盤子，遊客請記得把錢放進盤子裡，「曾經看過有人因為沒有把錢放在盤子裡，店家就生氣了，這是文化的不同」。第七點則是和裝水有關，在日本比較少見飲水機，「Shushu 自由研究所」曾在日本飯店看到台灣人拿環保杯裝welcome drink或早餐飲料，日本店員露出震驚、微妙的表情，建議大家可以先問一下，「我自己的認知是除非是飲水機，否則就不要裝」。
最後兩點都與拍照有關，「Shushu 自由研究所」指出，在非連鎖店家內用時，拍料理通常是沒問題，但若會拍到店員及店內環境，建議可以取得店家同意，但也必須盡可能不要拍到其他客人。此外，也要切記別為了拍照違反規定，不僅危險也造成許多人困擾，禁止腳架、閃光燈等規定也請遵守，「拍照很重要但生命跟人品更重要」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「台灣人很習慣裝水，常常忘記這也是對方的成本，不見得每家店都會提供」、「飯店裝飲料曾經有人被罵過上新聞，不管在哪國都建議不要⋯在台灣也不要」、「這九點完全適用在全世界啊」、「不能同意你更多，沒水準的人不分國籍」。