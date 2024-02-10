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微醺當道1／罐裝風味酒飲大熱銷　成長率疊出150棟台北101

▲根據家樂福統計，2023年罐裝風味酒飲（含調酒、啤酒）的銷售量，比起2022年整整多出了50萬罐，若以一罐350ml計算，大約可以疊出150棟台北101。（圖／記者陳詩雨攝）
▲根據家樂福統計，2023年罐裝風味酒飲（含調酒、啤酒）的銷售量，比起2022年整整多出了50萬罐，若以一罐350ml計算，大約可以疊出150棟台北101。（圖／記者陳詩雨攝）

記者陳詩雨／專題報導

「再爛威士忌尾勁味道，冬瓜茶全部消彌掉．．．」疫情期間，在自嘲為「職業醉漢」的網紅恩熙俊（aka MC Jeng）分享下，年輕族群開始瘋迷超商調酒，各種創意玩法在Instamgram、Dcard、Tik Tok上不斷轉傳，熱潮夯到連全家超商都在2022年推出自有品牌的酒精飲品！

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就算隨著疫情趨緩，消費者購買力道略有下滑，但市場趨勢研究機構Kantar凱度消費者指數研究仍顯示，2023年罐裝調酒的買者普及率年成長達到6%，也就是說台灣每百位18到65歲消費者當中，就有22位會購買罐裝調酒，當中又以水果口味最受青睞，不僅佔整體銷售的6成以上且還在逐年增加。

「台灣人愛喝酒，一點都不輸日本人」說這話的是台灣量販業龍頭「家樂福」的公共事務部北區經理張君鴻，根據家樂福統計，2023年罐裝風味酒飲（含調酒、啤酒）的銷售量，比起2022年整整多出了50萬罐，成長率高達15%，若以一罐350ml計算，大約可以疊出150棟台北101，「這數字是真的很驚人」。

張君鴻分析，罐裝風味酒飲熱銷的4大原因，分別為：

1、口味吸引人

2、價格實惠

3、部分商品附贈杯子、盤子，增加儀式感

4、酒精濃度較低，平日也能暢飲

▲就算進入冬季，沁涼的罐裝風味酒飲還是攻佔各大超商冷藏排面，數量絲毫不輸給長銷型的鮮奶與豆漿。（圖／記者陳詩雨攝）
▲就算進入冬季，沁涼的罐裝風味酒飲還是攻佔各大超商冷藏排面，數量絲毫不輸給長銷型的鮮奶與豆漿。（圖／記者陳詩雨攝）
罐裝風味酒飲有多熱銷？其實從超商牌面就可以看出端倪。就算已經進入冬季，不少冷藏排面還是擺滿眾多商品，數量甚至已經快與豆漿、鮮奶等長銷型商品相同，統一超商也回應《NOWnews今日新聞》記者，根據他們內部觀察，罐裝調酒、啤酒類以在住宅、風景區與娛樂區商圈門市銷售表現最亮眼，逐年穩定成長2成，為此，目前全台有300多家門市推出「酒Bar」服務，就連思樂冰都一度推出「成人限定版」，商機無限。

▲看好罐裝風味酒飲商機無限，統一超商還一度推出大人味思樂冰，搶賺微醺商機。（圖／統一超商提供）
▲看好罐裝風味酒飲商機無限，統一超商還一度推出大人味思樂冰，搶賺微醺商機。（圖／統一超商提供）
全家超商則表示，儘管罐裝風味酒飲還是以夏季最為熱銷，但整體市場表現確實亮眼，初估2023年比2022年有1至2成的成長率，在自媒體的帶動下，就連自家超商Instagram也都曾跟風推出調酒教學短影音，拉抬買氣。

▲自媒體超商調酒熱潮助攻罐裝酒精飲熱銷，就連全家超商IG也曾跟風推出教學短影音推升買氣。（圖／翻攝IG@familymart_tw）
▲自媒體超商調酒熱潮助攻罐裝酒精飲熱銷，就連全家超商IG也曾跟風推出教學短影音推升買氣。（圖／翻攝IG@familymart_tw）
在不計入風味啤酒前提下，市場趨勢研究機構Kantar凱特指出，光是罐裝調酒台灣零售市場規模就超過16億，儘管從2022年開始，有鑑於民眾重啟在外社交與用餐小酌的生活型態，罐裝調酒熱度漸漸退燒，但相較於2021年，2023年仍有30%的成長率，其中又以「酒精濃度5%以下」的低酒精罐裝調酒成長幅度最高。

「錢景」無限，讓過去以販售瓶裝啤酒為主的SUNMAI金色三麥也在2023年砸重金投資全新設備，發展罐裝啤酒產品線，推出的首支罐裝風味啤酒「晃晃白啤」，僅銷售半年就突破20萬罐，金色三麥品牌公關黃珮鈴：「顯示輕便、易攜帶的罐裝酒已成為消費者新寵」，因此目前金色三麥的瓶裝與罐裝啤酒比例已經來到6比4，跟上時代潮流。

不過不同於罐裝調酒以低酒精濃度橫掃市場，在風味啤酒上，消費者反倒對高酒精濃度越來越青眼有加，像是金色三麥的7.77%「水果盤調啤No.1」、8%「超派草莓」、以及台虎精釀9.99%系列等等，「這些更能增加微醺度」張君鴻說。

▲不同於罐裝調酒以低酒精濃度橫掃市場，在風味啤酒上，消費者反倒對高酒精濃度越來越青眼有加。（圖／記者陳詩雨攝）
▲不同於罐裝調酒以低酒精濃度橫掃市場，在風味啤酒上，消費者反倒對高酒精濃度越來越青眼有加。（圖／記者陳詩雨攝）
就算已經入後疫情時代，但相較於飲酒助興的社交場合，在家飲酒不僅可以自我營造出「超Chill」氛圍、也不怕酒後失態，儼然成為現代人的日常體驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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