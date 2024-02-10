微醺當道2／調酒師手把手教學4款過年特調　在家也能很Chill

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「現在人喝酒喝的是風味」調酒師小毅認為，居家調酒並非以喝醉為目的，風氣能在年輕人的圈子裡持續延燒，除了是追求趣味性外，材料取得便利、不用花大錢、無需準備太多器具輔助皆是主要原因，而「選擇自己喜歡的飲料」更是居家調酒的靈魂。
他以過年期間，經常開瓶後卻無法飲用完畢的紅酒為例，建議民眾不妨嘗試加入喜歡的果汁或者氣泡飲；年節常會收到的伴手禮－威士忌，無論是搭配紅茶、綠茶、伯爵茶、香片茶等，也都是居家調酒不敗組合！若再加入氣泡水，就是經典的「威士忌Highball」。
過年相聚時刻，調酒師小毅也特別傳授4款帶點年味的居家調酒，讓大家過年在家也能很Chill。
＃1．年年樂豐
顏色宛若春天翠綠新芽的琴酒特調，口感微甜，帶有些微的奶味，但更多的是淡淡的抹茶香在口中擴散瀰漫，味道相當清爽。調酒師小毅分享，這杯調酒的靈魂人物當屬「豐年果糖」，不只購買便利，甜度也全可憑藉個人喜好調整，過年闔家團圓來上一杯，絕對「年年樂豐」、「歲歲豐年」。
＃2．龍來運轉
威士忌純飲喝膩了，快加點芝麻醬吧！聞起來像「芝麻湯圓」的威士忌特調，一杯下肚讓你「龍來運轉」、「福壽雙全滿家圓」。由於有使用咖啡濾紙過濾，威士忌特調後的色彩僅會比原色再略深一些，但卻帶有濃郁的芝麻香氣，作法近似於古典雞尾酒（Old Fashioned）。除了芝麻醬外，花生醬、果醬等也都可以大膽試試看！
＃3．苦盡甘來
過年「呷甜甜」，但長輩購買的冬瓜糖因為甜度過高，一度被年輕人票選為「過年最難吃的零食」之一，不過今年看到冬瓜糖別急著嫌棄，酸酸甜甜的冬瓜糖、酸梅汁與本身就苦甜參半的金巴利利口酒（Campari）味道完全不違和，不僅顏色喜氣討喜，苦甜滋味更象徵新的一年事事都能「苦盡甘來」。
＃4．其樂龍龍
用「奶洗」手法調酒，不僅能幫調酒增添風味、提高趣味性，失敗度更近乎於零！牛奶與酒「其樂龍龍（融融）」，且經過咖啡濾紙過濾後的調酒依舊能保有清澈度，視覺上具有一定衝擊性。除了琴酒外，其實任何酒類都能嘗試「奶洗」，增添居家調酒豐富度。
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