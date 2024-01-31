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人物／孩子們的李醫師！李秉穎心繫兒童疫苗　私下真面目超俏皮

▲許多人開始熟悉李秉穎，是從新冠肺炎疫情3年間、中央流行疫情指揮中心的直播影片開始。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲許多人開始熟悉李秉穎，是從新冠肺炎疫情3年間、中央流行疫情指揮中心的直播影片開始。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者林志怡／台北報導

灰白的頭髮、平時面無表情，鏡頭前的衛福部疾管署預防接種諮詢小組（ACIP）召集人李秉穎總是充滿著專家氣場，新冠肺炎疫情4年期間，一身乾淨的襯衫、套上中央流行疫情指揮中心背心的嚴肅形象深植人心，很少有人見過這位兒童感染科醫師身著白袍的模樣，但作為兒科醫師，李秉穎笑起來其實特別有親和力、慈祥中透著幾分俏皮，從醫數餘載，始終心繫兒童疾病預防、致力推動疫苗接種。

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李秉穎從1990年開始擔任主治醫師，專長包括小兒科學、感染症預防接種、肺炎、肝炎、腸胃炎等多個感染領域，更致力於小兒疫苗接種推廣，從醫至今已經34年，作為台灣感染科的權威醫師之一，李秉穎除了台大醫院小兒感染科主治醫師一職外，也身兼台大醫學院小兒科副教授、台灣兒童感染症醫學會理事長、台灣疫苗推動協會理事長等多個職務。

不過，李秉穎今（31）日在臉書分享退休訊息，提到今天是他當公務員的最後一天，明天就要退休，他也貼出從台大醫學院長倪衍玄手中、接下退休紀念品的照片，衛福部次長、曾任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝也在貼文下留言表示，「感謝您對防疫的貢獻，也給我們很多指導！」

外界開始熟悉李秉穎，或許是從新冠肺炎疫情3年間、中央流行疫情指揮中心的直播影片開始，面對突如其來的百年大疫，民眾惶惶不安、假訊息滿天飛之際，李秉穎總是穿著一身乾淨的素色襯衫、套上指揮中心的灰色背心，以專家之姿、從容地解決各方疑惑，以專業與科學終止錯誤訊息傳遞，因此一度又被稱為「國民公衛導師」。

▲李秉穎指出，目前還沒有到疫情高峰期，台灣預計在6月初，持續的時間大約要3個月。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.11）
▲李秉穎在鏡頭前，常常專家氣場全開，讓人覺得有些距離感。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.11）
端坐在記者會席位上的李秉穎總是面帶口罩、眼神專注，卻也難免讓人覺得頗有距離感，一身強烈的學者氣場，彷彿宣告著「生人勿近」，雖在混亂中讓人感到安心，卻也讓人覺得，李秉穎和印象中充滿耐心、充滿親和力的小兒科醫師大相徑庭，很容易就忘了這位感染防治權威，其實在診間裡，也是一位主治醫師。

在2023年初、指揮中心最終場記者會中，李秉穎也現身出席活動，當天的他一改疫情間的嚴肅表情，發自內心露出笑容，同樣一身專屬於指揮中心的打扮，臉上卻揚起大大的微笑，此時面對鏡頭的李秉穎顯得有些俏皮、那份拒人於千里外的氣場消失無蹤，變回那位診間裡充滿耐心與親和力的「李醫師」。

不過，即使在疫情後，新冠肺炎、流感、各類呼吸道傳染疾病的威脅接踵而來，李秉穎仍活躍於媒體鏡頭，多次評論疫情、提供專業的疾病資訊，並持續向民眾宣導疫苗接種的重要性。

對李秉穎來說，推動兒童疫苗接種，似乎是從醫生涯中最重要的工作。即使在選舉期間、候選人大開政治支票，李秉穎先關注的，還是孩子們的權益，更大開專家氣場、犀利批評，大家都拼命在討好「有選票的」，兒童的權利常常被擺一邊，比如醫界爭取多年、對孩子極為重要的兒童輪狀疫苗，到現在都還沒有下文。

李秉穎34年來致力於疫苗接種推廣，更曾自信喊出「兒科醫師最懂疫苗」，在鏡頭前始終堅守專家立場、直言提出建議，但只要回到診間或日常生活，就會變回「孩子們的李醫師」，用充滿親和力與幾分俏皮的笑容，笑看外界紛擾、從來不忘要幫孩子們抵抗疾病的初衷。

▲脫離了專家身份的李秉穎，其實笑容相當有感染力、看起來相當慈祥，還有幾分俏皮感。（圖／記者林志怡攝）
▲脫離了專家身份的李秉穎，其實笑容相當有感染力、看起來相當慈祥，還有幾分俏皮感。（圖／記者林志怡攝）

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