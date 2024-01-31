立法院長明投票　朱立倫：祭嚴格黨紀絕不容許跑票

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朱立倫指出，新一屆國會立院國民黨團，從一開始就展現團結，全黨一致提名韓國瑜、江啟臣成為正副院長候選人，昨天也非常謝謝賴士葆，非常有氣量地願意讓整個黨團結在一起，傅崐萁在大家一致掌聲中當選為總召，也謝謝林思銘與洪孟楷的協調，由洪孟楷當選第一屆書記長，林思銘為首席副書記長，大家都站在戰鬥位置，面對明天即將成立的新國會。
朱立倫再次呼籲已經當選的賴清德主席，這是台灣政治關鍵時刻，民進黨要把台灣民主政治推向黑暗面，還是走向新的時代？明天是關鍵時刻。如果民進黨動用司法壓迫、政治利益交換或權位的勾結，來搞亂明天國會議長、副議長的選舉，這就是讓台灣進入最黑暗的一面。
他強調，國民黨會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票；同樣地，今天民眾黨也作此宣示，希望三黨都秉持清清白白、公正公開透明，各黨非常清楚地將政黨力量表現出來，每一票都呈現在國人面前，負責任向民眾報告，為何作為國民黨員要支持韓國瑜與江啟臣？民眾黨、民進黨也有各自立場。
朱立倫相信，明天是里程碑，從明天過後，國民黨團所有力量，不但發揮在監督政府，要讓過去貪污腐化的一面呈現出來，同時終結過去民主鴨霸的民進黨時代，讓民眾監督力量發揮出來。