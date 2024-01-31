陸軍東指部反特攻操演 狙擊手、戰甲車攜手作戰反共軍滲透
為使國人瞭解國軍春節期間戰備不間斷，國防部於今（31）日邀請媒體採訪台東地區指揮部「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。扮演藍軍守護部隊狙擊手成功擊斃敵軍指揮官，地面步兵則與裝甲車協同作戰下，成功奪回被敵軍佔領假想重要目標。
記者呂炯昌／台東報導
台東地區指揮部指出，第二作戰區肩負東部地區戰備重任，是防衛作戰中至關重要的一環；本次演練即依聯合作戰計畫，模擬敵軍於聯合戰備警巡期間，由演轉戰，並以潛伏人員引導空中突擊作戰部隊，對關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。
地區戰備部隊接獲作戰命令後，首先由空軍防空部隊實施偵蒐、防情傳遞及防空攔截任務；接續由監偵排運用戰術型近程無人飛行載具，對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時影像，判明敵軍動態及主力所在位置，狙擊手以國造T93K1狙擊一槍命中槍擊斃敵軍指揮官，後續以迫砲實施攻擊前準備射擊，打亂敵軍編組，以利後續主力發起攻擊。同時在戰車排發煙掩護下，機步排行超越攻擊，圍困敵軍於假城鎮，隨即機步排採下車戰鬥方式，實施城鎮作戰，肅清入侵敵軍。
第二作戰區指出，訓練是官兵的日常，更是守護國家安全的承諾；本次演練秉「實戰化訓練」指導，在「為戰而訓、戰訓合一」思維下，置重點於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、遠距狙殺、核生化偵檢、工兵破障、火力追擊、戰傷救護、限制空間戰鬥等項目；並藉由各兵種協同作戰，將作戰區內各部隊能力與裝備特性相互結合，充分發揮聯合作戰效能，展現單位實戰化訓練成果。