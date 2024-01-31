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李沛旭集滿12星座女友！被問「推薦哪個星座」　14字神回

▲李沛旭（左）12星座女友都交往過，最後娶巨蟹座老婆。（圖／翻攝李沛旭IG）
▲李沛旭（左）12星座女友都交往過，最後娶巨蟹座老婆。（圖／翻攝李沛旭IG）

記者羅凌筠／綜合報導

44歲「健美先生」李沛旭出道22年情史豐富，與愷樂（蝴蝶姐姐）、蔡淑臻都有一段情，最後與小16歲台泰混血辣妻趙紫谷互訂終身，李沛旭日前在社群平台玩「交往過的星座」清單，自爆12星座全部交往過，被問到「比較推薦哪一個星座」？李沛旭以一種情場老手的姿態神回覆：「又不是推薦了就代表你可以選了。」

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▲李沛旭表示12星座的女友都有1個以上。（圖／翻攝李沛旭IG）
▲李沛旭表示12星座的女友都有1個以上。（圖／翻攝李沛旭IG）
李沛旭情史集滿12星座，被問到「哪幾個重複」？他竟回「每個都有重複幾次」，可見前女友們洋洋灑灑一長串，還有網友好奇：「有收集12生肖嗎？」他毫不隱藏傲人的把妹戰績，「30歲前就集滿了吧」，另外有粉絲想知道「比較推薦哪一個星座」？他不改心直口快的個性，直率回應：「又不是推薦了就代表你可以選了。」

▲李沛旭淡出演藝圈多年，全心投入健美事業，自稱是「被演員耽誤的健體選手」。（圖／李沛旭臉書）
▲李沛旭兼當粉絲的愛情導師。（圖／李沛旭臉書）
還有直男看了這份表單，虛心求教怎麼認識異性，李沛旭也造福粉絲，教導他心態要變，「或許你不把『認識異性』當成『目的』，自然就會有異性願意讓你認識了」。而令人好奇的是，縱橫情場的李沛旭最後被什麼星座收服？他在表單裡的巨蟹座附註:「我承認這是我人生最後一個交往的。」甜蜜告白身為巨蟹座的老婆。

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