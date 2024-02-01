不是頭等艙！空服員揭「奧客」熱區：只多付了點錢、卻有過高期望
從事服務業難免都有遇到奧客的經驗，空服員自然也不例外，有外媒指出，空服員最討厭的工作區域，其實不是乘客花了大把銀子的頭等艙，也不是花最少錢的經濟艙，而是「豪華經濟艙」（premium economy），直言這區奧客偏多的原因，在於他們常常期待過高的服務品質，而忽略自己其實只多付了一點點錢的事實。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
英國《太陽報》引述1位空服員的受訪內容，指豪華經濟艙的乘客，有時以為多付了一點錢，就能得到雞尾酒、豐富美味的菜單等等，但其實真正能得到的，只有快速通關和大一點的座位，或許還會有一點額外的福利，但遠遠沒有達到部分人期望的水準，癥結點在於他們過度專注於「豪華」2字，卻忽略了那裡畢竟還是經濟艙。
報導提到，相較於豪華經濟艙，一般經濟艙、商務艙、頭等艙的旅客，反而會有比較清楚的自覺和認識，知道空服員能提供和不能提供的服務有哪些。
作者並透露，以前就遇過豪華經濟艙的乘客，詢問是否可以幫忙調一杯酒，或是拿菜單讓他們查看，但若有特殊飲食需求，理應提前告知，因為這是在飛機上，而不是雞尾酒吧或餐廳，空服員也不是廚師、服務生或調酒師，其主要任務是確保乘客的安全，但很多時候人們似乎都不理解這一點。