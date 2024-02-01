「台灣轉骨」資金潮可望助攻2024台股　後市不看淡但小心負面衝擊

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至於美國，根據聯準會點陣圖顯示，預期2024年降息3碼，美國Fed雖昨天排除3月降息，但也有人認為聯準會主席鮑爾是「鷹中帶鴿」，因為3月不降息，但刪除額外緊縮言論。另外，近期公布的美國經濟數據偏向樂觀，總體來說，葉獻文認為，相較於過去兩年，今年全球央行可望採較為寬鬆的政策，資金動能也會較為強勁。
回到台灣股市，根據統計，從2020年至2022年，外資共賣超了2.1兆台幣，2023年回補近2,000億元。不管是過去因為地緣政治影響，或者是緊縮政策所致，葉獻文預期2024年資金回補台股的可能性極高，「資金潮匯聚」可望成為推升台股表現的主軸。
在進出口數字，以及企業表現優異等基本面支撐下，台股評價面頻頻升高，有「轉骨」的現象，因此目前就算指數在高點，也並沒有過熱的跡象。台灣去年12 月出口金額為16個月以來最高，年化成長率遠高於市場預期。
特別是在AI 伺服器和雲端運算商機熱絡，帶動顯示卡、伺服器等資通產品出口增加。在企業方面，受惠2023年低基期影響，電子產業重回成長，AI的運用也正式落實到硬體，而半導體產業的存貨也逐漸去化。總體而言，今年市場預期台股上市櫃企業獲利可達20%成長，到2025年也能持續。
台股指數評價面，目前本益比為17，股價淨值比為2倍多，而過去五年平均值分別是16及1.93，在企業動能的影響下，評價面會逐步調升，目前屬於稍微偏高的價位，但不至於過熱，甚至在資金帶動下，能往上提升。
獲利方面，受到2023年基期較低影響，今年市場預期台股上市櫃企業獲利20%成長，2025年持續成長20%，電子產業中，獲利成長率高於平均的有電子零組件與電腦周邊，光電產業由虧轉盈；傳統產業獲利成長率高於平均的有生技產業、文創、電機機械與原物料中的塑膠與鋼鐵。
雖說台股可望表現不俗，但葉獻文仍提醒，須留意負面衝擊。例如地緣政治風險未除，以及美國聯準會降息時程待觀察，畢竟資金敏感度高，特別是外資進出仍是台股籌碼的主要影響，一些未如預期的消息仍會衝擊投資信心。如果投資人擔心風險，不妨由台股經理人以及團隊操刀，靈活布局、監控風險，定期定額以有效掌握投資機會。