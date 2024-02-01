新科立委一家三代陪就職 上任放狠話：若欺負台中人天天走著瞧
第11屆立法委員今報到，34歲的國民黨新科立委羅廷瑋由爸媽、老婆和3個孩子及台中鄉親陪同就職，他強調台中市民不是二等公民，要求中央合理分擔中捷藍線預算，並重視中火污染問題，並放話「如果欺負台中人，吃人夠夠，未來每一天，就天天走著瞧」。
記者顏幸如／台中報導
羅廷瑋今（1）日上午在鄉親與親友陪同下完成宣示，他感謝中6選區民眾支持，把自己送進立法院，並表示中捷藍線雖獲行政院核定，但中央補助地方經費大小眼，將要求中央合理分擔中捷藍線預算，並且提早完工。
羅廷瑋指出，高雄市興建捷運時，高市府只負擔4成，為什麼中央對中捷藍線只負擔4成2？難道因為台中是國民黨執政，就要藉預算分配打壓台中市？還是台中人比較細漢、比較好欺負？
針對行政院日前核定「第2期空氣汙染防治方案」，羅廷瑋痛批中央是一國兩制，台中火力發電廠每天燒煤量仍超過1200萬噸，二氧化碳排放量高達14萬2500公噸，如果每年再減煤400萬頓，台中空品提高指日可待，自己會持續向中央爭取。
羅廷瑋表示，自己將優先選擇進入教育及文化委員會，並推動哲學教育納入國家教育體制、爭取改善教育環境及教育人員的權益，並關心「癌症新藥多元支持基金」設置進度。