越式洗髮夯2／店家品質良莠不齊　驚爆美容師「訓練一天就上線」

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「原來是個新世界！」去過一次就上癮的曾先生讚嘆，本來是抱持好奇的心態嚐鮮，但就此愛上從頭到腳都被照顧到的感覺；另一個讓曾先生驚艷的地方是臉部清潔和按摩，他讚嘆「去了才發覺自己平常洗臉是多麼隨便」，「每次體驗結束，臉蛋的光滑程度都感覺自己年輕了5歲」。
還有女網友在Dcard分享初次體驗心得，推薦越式洗髮的藥草和精油熏頭環節，她指出加上按摩，整套流程走完後，「覺得全身好輕盈，頭也不漲痛了」，因此認為一個月來一次也願意。不過她強調頭髮只有吹乾沒有造型的服務，因此感覺整個流程下來洗髮只是順便，她也提醒「如果是專注美髮造型的就不用來了」。
「什麼都做」恐成反效果 個別服務不專業引客訴
根據我們採訪到的消費者，發現大多數人喜歡越式洗髮，不單單只是「洗頭」，而是其他的包套服務，像是洗臉、掏耳、按摩等舒壓，洗髮反而成了配角。但這些服務也成了民眾「不推」的理由，擷取網路留言包括「遇到新手被雷到，各項服務寧願花錢找各自專業的」、「乳液不好」、「剪指甲手不舒服」等等負評。
體驗越式洗髮後覺得有點雷的李小姐提到，店家提供她換的衣服，是從抽屜裡亂塞成一團的衣服中拉出來的，「有點皺皺的，也不知道也沒有洗過」，顯示衛生問題也是消費者的疑慮之一。另外，有網友提醒皮膚過敏風險，因為部分越式洗髮店家有做臉或小黃瓜敷臉的服務，這些都可能引發過敏。
針對消費者體驗的眾多負評，Rosa老闆娘鄭秋懷表示，店內都持續要求員工的技術和環境衛生，同時參考客人的滿意度評分，回頭要求員工改善；至於引發客人過敏的問題，鄭秋懷解釋目前的應對作法，除了選用衛福部認證的保養品外，也會提前詢問客人是否有敏感體質。
另一家位於基隆的紫色美人加盟業者Phoebe則說，因為自己也是敏感性肌膚，所以店內直接選用藥妝店販售的敏感肌專用產品，讓客人使用上更安心。
不過熟悉越式美髮的阮小姐向記者透露，身邊朋友跟她分享去店家工作的經驗，業者因為人手不足，美容技師的訓練時間可能只有一週，「我還聽過訓練一天就上線的」阮小姐驚訝表示。可見部分越式洗髮店家確實有缺工情況，導致美容技師的品質良莠不齊。
越式洗髮因為提供的服務不只洗頭，有更多身體與皮膚的接觸，因此民眾在體驗前，務必仔細挑選合格經營，以及確認美容師是否符合自身要求，以免衍生消費糾紛。