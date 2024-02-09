越式洗髮夯4／越式洗髮恐成泡沫？專家：一窩蜂蛋塔效應

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吳美漪解釋，越式洗髮提供的一站式服務，加上偽出國的越式氛圍，讓消費者有興趣嚐鮮，雖然單次消費1500元起跳，稱不上便宜，但消費者若把套餐中所有服務項目，在一般店家分開消費，勢必會花更多錢。吳美漪舉例「腳底按摩通常都要500元起跳，做SPA的話更是要上千元，所以這樣的性價比很容易吸引消費者」。
將越式洗髮引進台灣的Rosa老闆娘鄭秋懷分析，他們的主要客群剛開始都以男性為主，「10個客人可能有9個都是男生，很多人想說我們越南洗頭，有沒有做其他的」，鄭秋懷心知肚明外界誤解他們跟色情產業掛鉤，但後來約有2到3個回頭客，有的人還會帶太太或女朋友來，才讓Rosa開始打開女性市場，「現在大概是（男女比例）一半一半了」鄭秋懷笑著解釋。
越式洗頭可取代性高 恐重現25年前蛋塔效應
不過業者一窩蜂搶開店，消費者體驗心得卻好壞參半，這股熱潮讓人想起1990年代的葡式蛋塔效應。當時業者初引進葡式蛋塔，引發全台「瘋蛋塔」，專賣店大牌長龍的畫面四處可見，蛋糕店也開始加碼賣起蛋塔，不過熱潮維持約半年就退燒，業者只能關門收攤。
台灣趨勢研究公司經理吳美漪分析蛋塔效應的兩大因素，一是消費者是否有真實需求，二為沒有持續維護品質外也缺乏創新。她表示「消費者發現買蛋塔沒有一定要去專賣店，麵包店也可以買啊！」加上蛋塔專賣店當時爆出負面新聞，而且販售口味也單一，吳美漪認為這兩項因素也同時印證在越式洗頭上。
吳美漪解釋，消費者在美容院除了洗頭還能把髮型吹整好，洗頭時附加的肩頸頭部SPA按摩，也同樣能達到舒壓放鬆，「所以消費者就產生了『我不一定要去越式洗頭啊』的想法，再來是越式洗髮乍看之下包山包海，但實則要看消費者的消費習慣跟實際需求」。吳美漪分析另一個問題是，對體驗過按摩、耳燭、護膚美容的消費者來說，越式洗髮的套組內容就只有「點到為止」，也可能覺得專業度相對較低，會回到原有的消費習慣。
不過依舊有人看好越式洗髮的商機，從事公關活動業的Phoebe和Mouse，今（2023）年7月在基隆開了第一家越式洗髮，Mouse說：「我們覺得現在這是一個趨勢，不能等大家開了一窩蜂再去搶這個商機，我們就覺得已經落後了，可能等著被淘汰」。
兩人選擇加盟紫色美人的品牌，店內裝潢選擇簡潔明亮的醫美風格，跟坊間主打越式奢華的路線做出差異。店內為了強化服務品質，格外注重美容技師的訓練，更有台灣人加入技師行列，打破外界對於越式洗髮技師一定來自越南的印象。
開業至今，店內每月營收穩定，雖然Phoebe和Mouse不願透露具體數字，但記者推估每月營收突破50萬不是問題。
被問到會不會擔心蛋塔效應發生在越式洗髮產業？Phoebe認為只要把握3大關鍵：品質、清潔度和產品，就不會有退燒的問題。Phoebe解釋「10、20年前脚底按摩不是很盛行，可是開很多間，一直到足浴、足療不斷地引進了之後，其實現在這些店也都穩穩的在這」。
台灣趨勢研究公司總經理彭賢恩分析，在市場定位中，越式洗髮相較於一般美容SPA服務是中低價產品，但因為體驗到的深度有限，所以無法抓住中上層的消費力，「不過，中下層的消費習慣是否能被吸附在越式洗髮的服務內，其實是一個很大的問號」。
隨著網路上越來越多心得文和網紅開箱影片，越式洗髮究竟會像常見的腳底按摩走進台灣人的生活，還是複製葡式蛋塔的一窩蜂效應，還是得看台灣消費者願不願意繼續買單。