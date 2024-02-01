圖輯／動漫節Coser直擊！美腿「龍卷」同框龍蝦怪　蛇姬火辣現身

第12屆台北國際動漫節今（1）日開幕，今年約800個攤位共襄盛舉，較前屆成長近3.5成，為歷屆最大之動漫盛會，預估參展人潮可達47萬人，業績上看2億元，有不少熱血漫迷扮成經典角色逛展場，現場虛擬角色眾星雲集，包括《一拳超人》美腿龍卷同框龍蝦怪，還有《ONE PIECE海賊王》人氣角色蛇姬現身、《鬼滅之刃》鬼殺隊中的戀柱甘露寺蜜璃也沒有缺席，《NOWnews今日新聞》持續在現場蒐集Coser與正妹美圖，陪大家一起逛台北國際動漫節，本文將不斷更新，請讀者持續關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《一拳超人》龍蝦怪、戰慄的龍卷、地獄的吹雪、傑諾斯。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《守護甜心》日奈森亞夢。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《火影忍者》木葉村傳說中的三忍之一綱手；《七龍珠》人造人18號。（圖／記者鍾怡婷攝） ▲第12屆台北國際動漫節眾多Coser共襄盛舉，《七龍珠》人造人18號。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《不死不運》出雲風子。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《ONE PIECE海賊王》蛇姬女蒂波雅·漢考克。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《死神 bleach》護廷十三隊十番隊副隊長、女性死神協會理事松本亂菊。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《肌肉魔法使》馬修·班地德；《咒術回戰》 五條悟。（圖／記者鍾怡婷攝） ▲《女神異聞錄：夜幕魅影》經典角色野毛朋子、加納駿、WONDER、新井素羽 、梅洛普。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》約兒•佛傑。（圖／記者鍾怡婷攝）▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞·佛傑。（圖／記者鍾怡婷攝）▲台北國際動漫節還可以捕捉到恐龍、正妹可愛合影。（圖／記者鍾怡婷攝）▲台北國際動漫節眾多美女齊聚展場。（圖／記者鍾怡婷攝）國際動漫節遇好天氣！漫迷排隊「繞整圈世貿」 預售票多賣破萬張國際動漫節登場！曼迪、 角川、東販優惠懶人包 木棉花福袋34折國際動漫節明登場！世貿爆夜排潮 屏東漫迷「來回10小時」搶福袋國際動漫節2/1登場！日本人氣聲優、偶像登台演出 5大亮點一次看