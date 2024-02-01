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吳慷仁64天升億萬影帝！《富都青年》創票房奇蹟　李心潔感激台灣

▲《富都青年》上映64天票房破億，吳慷仁晉升「億萬影帝」創票房奇蹟，監製李心潔感激台灣。（圖／記者陳明中攝影）
▲《富都青年》上映64天票房破億，吳慷仁晉升「億萬影帝」創票房奇蹟，監製李心潔感激台灣。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／綜合報導

金馬影后李心潔首度監製、王禮霖執導，金馬影帝吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌主演電影《富都青年》，在台上映64天昨（31）日宣布票房正式破億，為馬來西亞電影創下票房奇蹟！監製李心潔致力於協助馬來西亞電影發展，感謝台灣觀眾大力支持：「這份感激銘記在心，謝謝！作為監製，我為我的團隊感到驕傲！」

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▲導演王禮霖（左）、監製李心潔出席《富都青年》慶功記者會。（圖／記者陳明中攝影）
▲馬來西亞電影《富都青年》台灣票房破億，導演王禮霖（左）、監製李心潔滿懷感激。（圖／記者陳明中攝影）
長期在國外發展的李心潔，第一次從演員轉換為監製身分，得知台灣票房成功破億感動說：「台灣觀眾對《富都青年》的支持和愛戴，讓《富都青年》這部馬來西亞電影在台灣創造了一個票房的奇蹟，讓整個幕前幕後團隊的努力都獲得了巨大的鼓勵和肯定，也讓我們繼續製作好電影的心更堅定。」

男主角吳慷仁則表示：「謝謝《富都青年》帶我渡過難忘的拍攝，謝謝觀眾給了美好的回憶，謝謝給予富都青年鼓勵的台前幕後，期待未來的任何一部電影都能更踏實前進。」

▲《富都青年》片中吳慷仁（左起）、鄧金煌、陳澤耀情同真正家人般親密。（圖／甲上）
▲《富都青年》片中吳慷仁（左起）、鄧金煌、陳澤耀情同真正家人般親密。（圖／甲上）
導演王禮霖過去多以監製身分參與電影製作，第一次擔任電影長片導演就加入破億俱樂部，充滿感恩心情：「確實不容易，《富都青年》是一部受到祝福與愛的電影，我會銘記這一路以來的每一個你，感恩非常！」

▲陳澤耀出席《富都青年》慶功記者會。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳澤耀因演出《富都青年》在台灣打開知名度。（圖／記者陳明中攝影）
片中飾演弟弟「阿迪」的陳澤耀因《富都青年》打開知名度，直說想念台灣熱情粉絲：「好想立刻飛到台灣和大家一起慶祝！因為影迷們的喜歡和支持，帶給了《富都》團隊最棒的禮物。心情真的好激動喔！現在好想衝去富都吃個當地美食來平復一下心情。」

劇場演員出身的鄧金煌，演出跨性別者「Money姊」表現令金馬獎評審難忘：「自從接了Money姊這個角色之後，我的人生更加精采萬分、驚喜連連。現在票房破億，真的是意想不到的成績，除了謝謝、還是謝謝，謝謝大家一路以來的支持和愛護。謝謝大家！也祝大家有個幸福滿滿的新年，身體健康，心想事成。」

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