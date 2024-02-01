62歲金凱瑞老了！近照「皺紋爬滿整張臉」 被虧：看起來像我阿姨
好萊塢喜劇之王金凱瑞（Jim Carrey）代表作有《摩登大聖》、《阿呆與阿瓜》、《楚門的世界》、《沒問題先生》等，曾經拿下金球獎戲劇和音樂及喜劇類影帝，從影超過40年的他，2022年宣傳《音速小子2》時透露想退休，去年一整年都沒有推出新片。金凱瑞日前和好友慶祝生日，62歲近照長髮披肩、老態畢露，讓影迷有些吃驚，「怎麼看起來像我的阿姨？」
記者楊穎軒／綜合報導
金凱瑞17日迎來62歲大壽，一票喜劇明星齊聚一堂幫他辦慶生派對，座上賓有吉米金莫、賽斯葛林、傑夫羅斯、大衛史派德、亞當山德勒等名人，曝光的照片，金凱瑞留著一頭及肩中長髮，幾乎整張臉都是皺紋，歲月痕跡相當明顯，大衛史派德在IG發文：「祝金凱瑞生日快樂，我在場內笑了很多次，真是一位很酷的傢伙，我很少用蛋糕表情符號，但我今天會。」
網友看到金凱瑞近貌，驚訝留言：「從美學上來說，這是我見過的最糟糕的照片之一」、「金凱瑞看起來就像撞臉金凱瑞的女人」、「金凱瑞看起來就像某人超級棒的奶奶」！有人則對多位影壇笑匠同框感到驚喜，「如果你認識這些人中的任何一個，就該安排大腸鏡檢查了」、「我能想像坐在這個房間裡會多有趣」！
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