NBA／震撼彈！湖人有意交易「詹皇」LeBron James　有球隊願出手

馬術／台灣送暖！拓展體育外交　協助柬埔寨推廣運動、經濟等發展

▲FEI國際馬術總會副會長暨亞太區主席Jack黃啟芳參訪PIO學校留影。（圖／STARFiSH提供）
▲FEI國際馬術總會副會長暨亞太區主席Jack黃啟芳參訪PIO學校留影。（圖／STARFiSH提供）

記者廖聿偉/綜合報導

奔波於國際間的FEI國際馬術總會副會長Jack黃啟芳，因著FEI國際馬術總會副會長與亞太區第八分區主席職位，並為Just World慈善基金會公益大使，贊助因貧困而喪失教育機會的兒童有機會脫貧，與協助柬埔寨青少年馬術國家代表隊，未來策劃協助柬埔寨有更多國際馬術賽事交流的機會。

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由柬埔寨公主HRH Nanda Norodom協助安排下，與FEI會長Ingmar De Vos.與亞洲馬術協會財務與行銷委員于長君，接獲柬埔寨莫尼列王太后Norodom Monineath Sihanouk的接見邀請，進入王宮進行官方會面，並感謝Jack以亞太區第八分區主席的身份協助柬埔寨馬術運動突破過往成績，及扶持當地的馬術體育產業的全面性發展。

東南亞等七國馬術代表隊，原預計於2023年柬埔寨東南亞運動會參與馬術賽事，而在疫情與不可抗因素下，賽事決議取消。

有感於選手們為出賽而付出的努力與準備，Jack黃啟芳居中斡旋將FEI國際馬術總會團結基金轉而於泰國曼谷舉辦東南亞青年盃，除了讓七國選手們獲得出賽資格，更是讓大家能夠參與大型國際賽事經驗，而柬埔寨更是在團體賽中拿下馬術運動有史以來的首面金牌，曾到訪台灣參與的柬埔寨公主Amirita Norodom也是得金選手之一。

捷報傳回柬埔寨王宮，身為王室最高代表的諾羅敦·莫尼列王太后相當開心。FEI國際馬術總會資助柬埔寨馬術協會女性平權專案，並結合Just World慈善基金會於柬埔寨長期支助學校的創舉也讓王太后印象深刻，因此提出接見的邀請。

在會見過程中，莫尼列王太后除了感謝FEI國際馬術總會對於柬埔寨馬術運動的扶植，也表示對於馬術產業中女性平權的深刻印象。

而在馬術代表隊中除了公主Amirita外，其餘兩位選手皆出身清寒，藉由柬埔寨馬術協會的資助擠身國家代表隊，並進而獲得FEI東南亞青年盃金牌，更是讓王太后有感而發馬術運動在眾人協力推動下，打破世人的成見成為一項無階級限制的運動，讓馬術運動擁有不同的可能性。

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