馬術／台灣送暖！拓展體育外交　協助柬埔寨推廣運動、經濟等發展

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東南亞等七國馬術代表隊，原預計於2023年柬埔寨東南亞運動會參與馬術賽事，而在疫情與不可抗因素下，賽事決議取消。
有感於選手們為出賽而付出的努力與準備，Jack黃啟芳居中斡旋將FEI國際馬術總會團結基金轉而於泰國曼谷舉辦東南亞青年盃，除了讓七國選手們獲得出賽資格，更是讓大家能夠參與大型國際賽事經驗，而柬埔寨更是在團體賽中拿下馬術運動有史以來的首面金牌，曾到訪台灣參與的柬埔寨公主Amirita Norodom也是得金選手之一。
捷報傳回柬埔寨王宮，身為王室最高代表的諾羅敦·莫尼列王太后相當開心。FEI國際馬術總會資助柬埔寨馬術協會女性平權專案，並結合Just World慈善基金會於柬埔寨長期支助學校的創舉也讓王太后印象深刻，因此提出接見的邀請。
在會見過程中，莫尼列王太后除了感謝FEI國際馬術總會對於柬埔寨馬術運動的扶植，也表示對於馬術產業中女性平權的深刻印象。
而在馬術代表隊中除了公主Amirita外，其餘兩位選手皆出身清寒，藉由柬埔寨馬術協會的資助擠身國家代表隊，並進而獲得FEI東南亞青年盃金牌，更是讓王太后有感而發馬術運動在眾人協力推動下，打破世人的成見成為一項無階級限制的運動，讓馬術運動擁有不同的可能性。