過年最強市集！「駁二小夜埕」380個品牌齊聚 初一歡暢到初五
春節假期即將來臨，「駁二小夜埕」準備好呈獻一場熱量不設限的卡路里美食盛宴，從農曆初一到初五（2/10-2/14），齊聚380個品牌，除了好吃好玩，更有好逛的原創市集，許多手作品牌推出龍年限定商品，還有熱門話題可愛的小鴨系列新作品。此外，更安排超過40場表演節目，活動範圍遍及駁二藝術特區大義區、大勇區。
記者黃文德／高雄報導
高雄市政府文化局長王文翠表示，2024駁二小夜埕突破以往規模，集結了380家品牌，帶來最邪惡的美食料理與創意作品。也呼籲民眾留意交通管制資訊，多多搭乘大眾交通工具，充分利用「輕軌成圓全線路段免費搭乘」優惠，春節期間輕鬆前往駁二享受美食、購物、欣賞演出。
今年駁二小夜埕以近380家品牌匯聚一堂，帶來多元豐盛的美食與原創作品。精選阿根廷烤肉、法式油封鴨腿三明治、拔絲地瓜等多樣料理令人垂涎，眾多餐飲品牌強力推出的美食甜點，要讓民眾盡情大快朵頤。為了響應環保，活動提倡自備餐具與容器，不僅為地球盡一份心力，還可享受多家品牌的環保折扣優惠。
駁二小夜埕初一到初五每日都有精彩雙舞台演出節目，由民生電氣規劃的DJ SHOW，還有曾榮獲台灣原創流行音樂大獎河洛語組首獎的「你太白了，去曬黑」、擅長R&B曲風的「阿橘」、演繹布袋戲主題曲聞名的「周自從」等多組表演者輪番上陣。
初三也邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」及台南永康「兩廣詠春龍獅團」現場演出，將傳統融入現代，打造與眾不同的視聽饗宴。
「2024駁二小夜埕」將於2月10日至14日，每天下午兩點至晚上十點，最後一日至晚上九點，於駁二大義區大義公園、紅磚廊道、大勇區駁遊路、淺三碼頭舉行。詳細活動資訊請至駁二官網查詢。