《魷魚遊戲》001號爺爺涉性騷遭求刑1年 吳永洙哀求：人生淒涼
79歲南韓演員吳永洙，因為在《魷魚遊戲》中飾演「001」號老爺爺吳一男走紅！不料，他涉嫌性騷擾遭到起訴，該案件今（2）日再度開庭，吳永洙遭檢方求刑1年，他不服判決向法官求情說：「在人生的尾聲感到淒涼，盼法官能明智判斷。」
記者黃雅琪／綜合報導
綜合韓媒報導，吳永洙2017年被女子指控有「不恰當的肢體接觸」、2022年底遭起訴。今日開庭審理檢方表示，吳永洙在飯局上對被害人說：「妳們在我眼裡是女人！」並與其有肢體接觸，被害人要求他道歉卻僅得到「妳像我女兒！」的推託說詞、拒絕道歉，檢方認為吳永洙無悔改之意，向法官求刑1年。
吳永洙在最後陳述的階段時，向法官求情喊話：「到了這個年紀，因為這樣的事站上法庭很痛苦，在人生的尾聲有這樣個遭遇感到很淒涼，盼法官能明智判斷。」吳永洙至今仍否認犯行，其律師則認為只憑藉受害人說詞、相關證據，並不足以認定被告有罪，應考慮客觀因素釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道