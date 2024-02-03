台維斯盃網賽／台灣好手精銳盡出　首戰對決法國排名前百強將

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中華代表隊首度前進世界組總決賽資格戰，將於主場迎戰法國代表隊，將由目前男單排名最高的許育修打頭陣，力拚再創臺灣網球史上的最佳紀錄。
本次賽事攸關進軍世界組最終16強資格，首日進行兩點單打賽事，依序為寶島新一哥許育修出戰Luca Van Assche，以及第二點吳東霖單挑Adrian Mannarino。
次日進行第三點雙打賽事，則是「亞運金牌組合」莊吉生和許育修聯手，出戰具有大滿貫冠軍經歷的Nicolas Mahut、Edouard Roger-Vasselin。最後兩點單打賽事，則分別是許育修迎戰Adrian Mannarino與壓軸登場的吳東霖對決Luca Van Assche。率先贏得3點的隊伍，將取得9月前進世界組總決賽的資格。
本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含單打世界排名230位的許育修和238位的吳東霖領銜，也有「夜市球王」曾俊欣。三人近年都曾收穫挑戰賽單打冠軍，排名屢創新高，亮眼成績讓人有目共睹。
雙打部分，曾多次披上國家隊戰袍、並於臺北世大運與杭州亞運取得金牌的莊吉生，將再次合拍亞運搭檔許育修齊力抗敵。至於去年曾於成都世大運、杭州亞運奪牌的黃琮豪，則將視情況安排上陣。
法國隊在新任總教練Paul-Henri Mathieu的帶領之下，同樣精銳盡出，並以Adrian Mannarino（世界第17位）為首。Mannarino去年以34歲的年紀打出生涯年，整季贏得3座巡迴賽單打冠軍，在上週剛結束的澳洲網球公開賽勇闖16強，世界排名改寫個人新高。此外，單打陣容還有Luca Van Assche（世界第68位）、Quentin Halys（世界第100位）兩位百大高手強勢踢館。
法國雙打名單內更有資深老將坐鎮，過去曾稱霸大滿貫男雙的Nicolas Mahut（5度封王）及Edouard Roger-Vasselin（2014年法網）等雙打好手。Mahut於2015至2019年間分別贏得四大賽男雙冠軍，完成「雙打全滿貫」成就。
即便客隊法國來勢洶洶，負責出戰前兩點單打的許育修、吳東霖兩人不約而同回應：「我們在上週就提前進到網球中心訓練，因此身心都已做好準備，更期待能在地主球迷面前打出好球！」
談及本次的排點策略，中華隊教練張孝雍解釋道，這是綜合評估過去這段時間的訓練成果，以及參考目前世界排名而做出的決定。不過兩日賽況瞬息萬變，也有可能視情況調整出賽名單。
吳東霖也特別強調，中華隊從前年遠征瓜地馬拉一度面臨被降級的危機，但在這兩年內連過四關，如今已改寫隊史最佳成績。加上能夠抽到主場作戰，希望能夠善用主場優勢。莊吉生也提到，自己喜歡在有觀眾進場加油的情況下出賽，因此這次會盡力打出精彩的內容。