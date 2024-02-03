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Toyz挨揍賣「頭殼有丼」衛衣！粉絲驚呼商業鬼才：連自己都不放過

▲Toyz推出「頭殻有丼同款衛衣」，拿自己挨揍當作商品出售，讓網友直呼根本商業鬼才。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Toyz推出「頭殻有丼同款衛衣」，拿自己挨揍當作商品出售，讓網友直呼根本商業鬼才。（圖／翻攝自Toyz臉書）

記者江芷稜／綜合報導

網紅Toyz以戲謔作風走紅直播圈，每每遇到網紅出事都趕上熱潮，在自家手搖飲店推出相關飲料蹭熱度，沒想到他連自己也不放過，最近批評超哥的海鮮餐廳醋飯難吃，慘遭街頭痛毆，頭破血流跌坐在地上，成為火熱話題，Toyz透露商機無限，未來要推出醋類飲品，還想開餐廳嘗試當老闆，最近更推出挨揍時的同款衣服「Toyz頭殻有丼同款衛衣」，刻意自嘲成了商機，讓網友笑說這個男人太狠了，連自己都不放過！

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▲Toyz被超哥痛毆，「恐懼他們拿槍出來」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz因醋飯被超哥痛毆，未來可能會推出醋類飲品。（圖／記者吳翊緁攝）
在網紅圈裡流量擺第一，越爭議的事件越有熱度，儘管Toyz販毒、詐賭爭議不斷，始終都有鐵粉支持，他的飲料店也狂蹭網紅熱度，為宿敵館長推出「87元橙芝漢」，推出「拾JOE芝麻歐蕾」狠酸Joeman、蕾拉呼大麻，緊跟熱門話題，讓人拍手叫好，這次他因醋飯挨揍，雖卸下「美食公道伯」封號，也不忘消費自己，透露未來要推出醋類飲品。

▲Toyz被民眾目擊衣服被扯爛、身上有血跡。（圖／取自Dcard）
▲Toyz當時被超哥扯爛衣服，模樣相當悽慘。（圖／取自Dcard）
網友戲稱他根本流量鬼才，這次Toyz被打爆頭、腦震盪縫了10幾針，繼續趁新年期間推出「Toyz頭殻有丼同款衛衣」，也就是他被超哥痛毆時穿的衛衣，還附上他跌坐在街頭，被拉扯得衣衫不整的模樣，這款他當時身上同款麂皮連帽衛衣，有兩款顏色，一次購買黑色、深灰色兩款還能免運，目前採預購制，年後就會到貨，還是「限時返場」活動，讓網友笑到不行。

▲Toyz推出「頭殻有丼同款衛衣」預購，還附上自己挨揍跌坐街頭的照片。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Toyz推出「頭殻有丼同款衛衣」預購，還附上自己挨揍跌坐街頭的照片。（圖／翻攝自Toyz臉書）
不僅消費別人，連自己都不放過，Toyz賣「頭殻有丼同款衛衣」讓網友笑翻，稱讚他真的太狠了，根本是商業鬼才，「這是適合送給仇家的新年禮物」、「什麼錢都可以賺」、「穿了會被超派打嗎」、「流量變現是現今常態，血量變現的第一次見」、「最狠的男人，連自己都消費」。

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