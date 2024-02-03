Toyz挨揍賣「頭殼有丼」衛衣！粉絲驚呼商業鬼才：連自己都不放過

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網友戲稱他根本流量鬼才，這次Toyz被打爆頭、腦震盪縫了10幾針，繼續趁新年期間推出「Toyz頭殻有丼同款衛衣」，也就是他被超哥痛毆時穿的衛衣，還附上他跌坐在街頭，被拉扯得衣衫不整的模樣，這款他當時身上同款麂皮連帽衛衣，有兩款顏色，一次購買黑色、深灰色兩款還能免運，目前採預購制，年後就會到貨，還是「限時返場」活動，讓網友笑到不行。
不僅消費別人，連自己都不放過，Toyz賣「頭殻有丼同款衛衣」讓網友笑翻，稱讚他真的太狠了，根本是商業鬼才，「這是適合送給仇家的新年禮物」、「什麼錢都可以賺」、「穿了會被超派打嗎」、「流量變現是現今常態，血量變現的第一次見」、「最狠的男人，連自己都消費」。
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