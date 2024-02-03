AI主題增溫、台股重返萬八 龍年布局：「能見度」2到3年產業
台股昨（2）日在美股擺脫美聯準會鷹派賣壓、AI主題表現強勁，以及外資加碼帶動，挹注大盤多頭氣勢，終場大漲91.82點，收在18059.93點；成交量3320.38億元。法人指出，今年各產業重回成長但成長性不一，布局方向上建議聚焦能見度可達二到三年的產業、如IP/ASIC、光通訊、AI、重電等。而美科技股走強有利提升台灣AI族群的評價。另外，去年第四季手機急單帶動半導體復甦，但須留意近期手機回補庫存需求已告一段落。
記者許家禎／台北報導
針對近期盤勢，安聯投信表示，聯準會連續四次按兵不動，主席鮑爾會後暗示利率達到峰值，但適當情況下可能在更長時間內保持政策利率不變，打壓市場對3月降息的期待，同時投資人消化科技財報。不過，市場很快擺脫聯準會放鷹賣壓、交投信心又再回溫。根據證交所統計，2日外資買超151.39億元，累積近一周累積買超近390億元。
安聯投信台股團隊表示，各產業重回成長但成長性不一，布局方向上建議聚焦能見度可達二到三年的產業、如IP/ASIC、光通訊、AI、重電；美科技股走強有利提升台灣AI族群的評價；去年第四季手機急單帶動半導體復甦，但須留意近期手機回補庫存需求已告一段落。
另一方面，安聯投信台股團隊表示，CSP（電腦繪圖軟體）自研晶片需求帶動IC設計服務業長期成長；AI加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將為國內光通訊族群帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。
在其他題材方面，安聯投信台股團隊表示，CSP自研晶片需求帶動IC設計服務業長期成長；AI加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將為國內光通訊族群帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。
安聯投信台股團隊表示，今年選股扮演重要角色，主題上，包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。