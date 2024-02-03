2024大年初一「不是龍年首日」！關鍵分界是這天：搞錯生肖衰一生
農曆新年即將到來，尤其在龍年生育率都會有一波高峰，不過命理專家楊登嵙提醒，大年初一並不是龍年起點，生肖屬龍是從「立春」就已經開始，也就是明（4）日的16時28分。在立春之後出生的新生兒，生肖就是屬龍，在立春前就是屬兔，並且兩種生肖的的八字命格、運勢、姓名等禁忌大不相同，要特別注意自己正確的生肖，否則不小心恐衰運上身一輩子！
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙命理專家指出，有許多民眾誤以為農曆大年初一就是龍年開始首日，但實際上今年兔年只到2024年2月4日下午16時28分，節氣「立春」過後就算結束。而生肖交接的正確標準是以「立春」為基準點，且實際上百分之90以上都是在國曆2月4日這天「立春」，春天開始才是新的一年開始，也是新的生肖才開始。
往年除夕大多在立春前，不過由於今年甲辰年沒有「閏月」的關係，除夕、過年來得特別晚，因此在農曆112年12月25日（2024年2月4日）16時28分前出生的小朋友是兔寶寶，之後就是龍寶寶。
也建議國曆1、2月出生的民眾，可以回過頭確認一下當年「立春」的時間，翻看萬年曆或農民曆來確認，以免搞錯生肖一輩子。由於生肖命格會影響磁場，因此算八字的時候都需要正確的生日時間，因為不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異。