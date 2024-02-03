「港片御用老外」河國榮輕生！疑想念亡妻走絕路　享年58歲

「擋泥板女神」酒井法子現蹤淡水　52歲沒偽裝狀態太美了

▲「擋泥板女神」酒井法子出沒淡水，52歲沒偽裝狀態現形。（圖／翻攝自酒井法子IG）
▲「擋泥板女神」酒井法子出沒淡水，52歲沒偽裝狀態現形。（圖／翻攝自酒井法子IG）

記者楊穎軒／綜合報導

日本女星酒井法子於90年代紅極一時，拍過多部電視劇也活躍歌壇，來台灣拍維他露P廣告後人氣直升，被封「擋泥板女神」，不過2009年與前夫染毒後形象重挫，遭各大電視台封殺，演藝事業大不如前，所幸近年曝光率漸漸提升，她也力求復出，7月將到香港開唱。酒井法子近日來台北私人旅遊，在IG分享踩點的觀光客照片，半百狀態維持得宜，也是名符其實的美魔女。

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酒井法子昨（2）日陸續上傳台北公車和馬路的照片，並造訪故宮、淡水紅毛城，享用台菜之外也到老街閒逛，拍下古早味蛋糕，最後在一處紅磚牆留影，可見今年52歲的她，留著俏麗短髮，穿OVERSIZE成套西裝，斜揹20多萬元的精品包，即便是由下往上的「死亡角度」，仍呈現一張美麗側臉，相當凍齡。

▲酒井法子在淡水紅毛城留下倩影。（圖／翻攝自酒井法子IG）
▲酒井法子在淡水紅毛城留下倩影。（圖／翻攝自酒井法子IG）
「2024年2月22日（應為2日），台灣的星期五，（天氣）好暖和」，酒井法子寫道，並感謝粉絲看她的IG直播，網友紛紛留言：「請享受台灣」、「很高興有更多的機會在香港和台灣活動」、「請在溫暖的台灣玩得開心，吃美味的食物，認識充滿活力、熱情的人們！」其中不少台灣粉絲懇求酒井法子來台灣開演唱會。

▲▼半百酒井法子保養有道。（圖／翻攝自酒井法子IG）
▲▼半百酒井法子保養有道。（圖／翻攝自酒井法子IG）
▲半百酒井法子保養有道。（圖／翻攝自酒井法子IG）
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