台維斯盃網賽／暖心！球迷戴埔鹽順澤宮帽加持　英國人也來挺台灣

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來自英國的Geroge在台灣待了5年，首次進場看網球覺得很新鮮，他笑說，「當然是幫台灣選手加油，希望能一起享受贏球的氣氛。」
Geroge在台灣主要工作是法律助理，平常也有兼任老師，本次和學生Ethan一家人一起看球。Ethan說，「我平常也有在打網球，特別喜歡這個運動；最喜歡的球員是曾俊欣。」
🥎超愛網球 一個人也不孤單
熱愛網球的黃小姐本次自己一人進場看球，過去則看過四大滿貫賽之一的溫布頓網球賽，在台灣看球則是第二次。
黃小姐說，「最喜歡的球員是Roger Federer，可惜他已經退休，現在則較喜歡Jannik Sinner；台灣球員最愛謝淑薇，本次澳網幾乎每場都有看，謝淑薇不靠蠻力打球，而是技巧型球員，看她打球賞心悅目。」
🥎彰化埔鹽順澤宮帽子幫許育修加持
夫妻檔Sherlock和Alison特別戴著彰化埔鹽順澤宮帽子入場，Sherlock說，「特別去廟裡祈求，盼能加持後，帶給彰化選手許育修好運。」
Alison過去也曾看過四大滿貫賽法網和美網，她認為，「台灣看球的氛圍不輸國外，且特別親切，畢竟語言相同，可以透過現場廣播，了解場上發生的狀況，且球迷很熱情，現場超嗨。」
不過Alison也說，「工作人員的經驗還是不太夠，引導上要更細膩，建議台灣應該要多舉辦國際賽，才能讓台灣網壇更進步。」