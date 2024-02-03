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全球旅客最愛景點曝光！台灣「這地」空降第2名　去年127萬人造訪

▲台灣澎湖今年空降Booking.com評選「全球最好客目的地」第2名，2023年澎湖觀光人次總計更突破127萬人。（圖／IG@rookie030）
▲台灣澎湖今年空降Booking.com評選「全球最好客目的地」第2名，2023年澎湖觀光人次總計更突破127萬人。（圖／IG@rookie030）

記者賴禹妡／綜合報導

旅遊電商平台Booking.com近日公布2024年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），排名結果是根據3.09億則旅人真實評價，選出全球最受好評的觀光旅遊地區，其中台灣澎湖今年空降「全球最好客目的地」第2名，2023年澎湖觀光人次總計更突破127萬人，可見澎湖確實頗受全球旅客歡迎。 

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Booking.com日前公布2024「旅客評分卓越獎」，榜單是依據3.09億則平台旅人真實評價所選出，業者不僅針對達到評選標準的業者頒發獎項，還選出「全球最好客目的地」，曝光了受到全球旅客肯定的旅遊地區。 

▲澎湖國際海上花火節今年獲得台灣活動發展協會遴選為「第十屆台灣活動卓越獎」金質獎，因應新冠肺炎疫情之後的國境開放，因此決定將明年花火節延長至七月。（資料照／記者張茂雄攝）
▲根據澎湖縣政府旅遊處資料統計，112年澎湖觀光人次總計127萬4589人，其中花火節期間就占了四成。（資料照／記者張茂雄攝）
今年共有221個國家和地區入圍，第一名為義大利奪冠，以連續7年的穩坐寶座之姿再度蟬聯，接著依序為西班牙、法國、德國及英國。值得注意的是，今年「全球最好客目的地」的亞軍竟是由台灣澎湖縣空降摘下，澎湖有著絕美的自然景觀及豐富人文生態，還每年推出澎湖國際海上花火節，讓許多遊客流連忘返，留下深刻的印象。 

事實上，根據澎湖縣政府旅遊處資料統計，112年澎湖觀光人次總計127萬4589人，其中花火節期間就占了四成，較111年114萬人次成長約一成。即使疫情解封後，許多國民選擇出國旅遊，但澎湖仍在國際旅遊市場開放競爭中，維持優質競爭力。 

▲澎湖花火節開幕式現場湧進28,000人，傳出列為三級古蹟的觀音亭左廂房紅瓦屋頂，遭到沒公德心的遊客踩踏破碎的憾事。（圖／記者張塵攝，2020.07.08）
▲澎湖有著絕美的自然景觀及豐富人文生態，還每年推出澎湖國際海上花火節，讓許多遊客流連忘返，留下深刻的印象。（圖／記者張塵攝）

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