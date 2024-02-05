鄭運鵬人氣低出賣帥兒「德德回眸燦笑」 不到一天破5萬人朝聖！
民進黨立委鄭運鵬雖然連任失敗，但這次兒子「德德」替他助選的照片爆紅，鄭運鵬也跟著知名度暴增，日前他開通Threads帳號，每日在上面分享生活點滴，幽默的風格吸引23萬粉絲關注。昨（4）日他首度在Threads上PO出兒子的回眸照，不到一天時間，已突破5萬人按讚，讓他驚呼「竟然盛況空前！」
記者薛羽彤／綜合報導
鄭運鵬選舉完後，因兒子德德長太帥受到關注，他更開通Threads帳號與網友互動，幽默的風格累積不少粉絲。昨日他發文表示，他被太太說最近人氣低落，決定放上「福利」照，還說沒在開玩笑，照片中德德回眸燦笑，雖然沒有完整的正臉，距離也有點遠，短短一小時就破萬人點讚，不到一天已累積5萬8千人點讚，破了鄭運鵬Threads讚數紀錄。
鄭運鵬貼文的讚數狂飆，他也驚呼「竟然盛況空前！」網友看到福利照後，也湧入留言區回應，「這個讚數真的不排除將來是一德救全黨」、「以德服人」、「鄭運鵬的兒子的爸爸為了人氣竟然把兒子（照片）給賣了」、「發動人氣魔法：月月鳥的兒子」。
鄭運鵬今日發文透露，看到兒子的照片破了5萬個讚，打算賭氣不發文，「看到昨天的照片超過5萬，可惡，今天不想發什麼東西了。」結果不到3分鐘，他又PO出自己的獨照，「喝個溫泉牛奶好好思考一下。」一小時引來5000人按讚，網友笑說：「翻譯蒟蒻：爸爸人氣不能輸德德」、「很明顯今天照片是來平衡讚數的。」
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