樂天出事藏玄機！籃籃、巫苡萱香港狂打小人 後面2成員臉僵了
樂天啦啦隊驚現私接活動官司，鬧到孟潔、李恩菲、陳伊、穎樂等4名成員列名被告，震撼整個球壇，網友抽絲剝繭發現去年女孩們到香港出差應援，到知名景點去霉運打小人，同個經紀公司的籃籃、巫苡萱竟提議要拿前球團經紀人陳元凱（史丹利）當目標，讓後面的菲菲、孟潔尷尬不已，如今球團真的出事，陳元凱也因從中牟利2600萬元被羈押，讓球迷驚呼：「真的是東方神祕力量」。
記者江芷稜／綜合報導
這次私接活動東窗事發，外傳是排班、活動分配不均，加上孟潔、李恩菲、陳伊、穎樂是陳元凱經紀公司「迪納多國際行銷企業社」旗下藝人，被質疑有獨厚她們的嫌疑，造成樂天女孩們心生怨念、內鬥嚴重，彼此為了酬勞較勁，才會有人向球團檢舉此事。如今，眼尖網友紛紛朝聖這支影片，笑稱原來同屬「大藝娛樂」的籃籃、巫苡萱對經紀人早有不滿，可能是此次事件的吹哨者。
樂天隊長籃籃、巫苡萱、孟潔、李恩菲去年5月到香港應援，順便拍攝旅遊Vlog，到銅鑼灣體驗「打小人」，由前經紀人陳元凱掌鏡拍攝，他提議先拿峮峮、陳怡叡（Yuri）開刀，結果籃籃、巫苡萱早就有備而來，帶著經紀人陳元凱的證件照，說要拿他示範、讓幫忙的仙姑看到傻眼，最後雖沒真的用上，依然進行一連串宗教儀式送走小人。
眾人打鬧之間笑聲不斷，倒是這次涉案的孟潔、李恩菲，看到成員提議要打陳元凱時表情相當微妙，也沒有打小人環節。沒料到返台不到半年，陳元凱就被迫離開樂天球隊，被公司一狀告上法院，如今已遭羈押，網友重溫這部影片，驚訝地說「菲菲跟孟潔的表情真的怪怪的」、「我本來不信玄學，這下不得不信」、「沒打小人的還真的出事了」，紛紛稱讚仙姑超神準，不愧是東方的神祕力量。
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