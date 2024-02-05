過年上班賺雙倍薪！排班制有嗎　一表看懂7天連假「加班費」算法

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104人力銀行指出，這類工作者多為每月工作滿30天的正職上班族，採月薪制員工的加班費方式計算，若以月薪42,000元為例（換算平日每小時工資為175元），連假期間加班的計算方式如下：
小年夜2月8日（週四）、大年初一2月10日（週六）上班：
這2天是休息日，若當天加班，前2小時薪資以2.34倍計算（本薪1+加班費1.34），後6小時薪資以2.67倍計算（本薪1+加班費1.67）。
除本薪還能再領加班費：175元x2小時x1.34+175元x6小時x1.67 = 469元+1754元=2223元／天
除夕2月9日（週五）、大年初三2月12日（週一）、大年初四2月13日（週二）、大年初五2月14日（週三）上班：
這4天是國定假日，若當天加班，當天全天8小時薪資以2倍計算（本薪1+加班費1）。
除本薪還能再領加班費：175元x8小時x1 = 1400元／天
大年初二2月11日（週日）：
這天是例假日，不得上班。
Q2：櫃哥櫃姐、影廳售票、醫生護理師等「排班制」上班族，春節上班，怎麼計薪？
104人力銀行指出，百貨服務業、護理師等工作多採「排班制」或「變形工時」，如果公司與勞工協商，把春節假日與其他工作日調動，春節上班則無加班費可領，但2月總計須排入4個例假、4個休息日，以及5個國定假日共13日排休（即除夕、春節假期和228和平紀念日），若2月排定後之休息日與國定假日仍需出勤時，則可領到加班費。
Q3：年貨大街、餐飲服務生等「兼差族」，春節上班，怎麼計薪？
104人力銀行指出，若每月工作固定不到30天，或每天工時不到8小時，採時薪制的兼差族、臨時工，例如年貨大街、餐飲服務生等，時薪制人員的出勤計薪方式和月薪制不同，主要差異是，時薪制人員的時薪已經包含休息日與例假日薪資，休息日當天出勤加班，只須給加班費即可：
情境1：除夕2月9日至大年初三2月12日這4天，對時薪制工作者來說是國定假日，若時薪200元，當天工作4小時，可領200元x4小時x2（1本薪+1加班費） = 1600元
情境2：除夕2月8日、大年初四2月13日、大年初五2月14日這3天，雇主可視實際需要各自定義這3天為平日、休息日、例假日。
- 若定義為平日，沒有加班費，可領本薪。
- 若定義為休息日，當天工作4小時，可領200元x2小時x1.34+200元x2小時x1.67 = 1204元
- 若定義為例假日，即不得出勤。
104人力銀行指出，目前外送員與平台之間多屬於「承攬」或「委任」關係，不適用《勞基法》春節出勤給薪、補假規定，但過往各大外送平台皆有春節期間的獎金加給，加上連假期間往往訂單需求大於外送人員的供給數，有額外的小費可以期待。
Q5：雇主不給加班費或補休，該如何自救？
104人力銀行指出，若雇主在過年期間違反相關規定，不論是強制出勤或未依法支付加班費，可開罰2萬至100萬元，勞工須檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，如直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），以維護權益。