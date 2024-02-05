183公分白敬亭暴瘦剩60公斤 難忘趙又廷「罰伏地挺身百次」
白敬亭在陸劇《平凡的榮耀》化身職場社畜，身高183公分的他，讓自己的體重最輕甚至低於60公斤，營造出瘦弱的形象，然而現實生活中白敬亭其實很熱愛健身，有一場戲他被上司趙又廷罰做伏地挺身，當時從天亮拍到天黑，談到這場戲白敬亭很深刻：「當天拍攝實際數不清了，估計做了好幾百下。」也展現他超好的體能。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中白敬亭飾演的「孫奕秋」是只有高中學歷又毫無背景的社會新鮮人，卻因特殊原因，他空降成為投資公司的實習生，更在趙又廷飾演的投資經理「吳恪之」底下工作，從一開始「吳恪之」對「孫奕秋」極其嫌棄，經過相處慢慢接納，整部戲除了寫實刻劃職場生活，更展現「社畜」的日常，很讓觀眾感同身受，而趙又廷、白敬亭之間的「師徒情」更是劇中的一大看點。
《平凡的榮耀》這部劇對於白敬亭來說是一部意義重大的作品，除了是他時隔兩年以「演員」的身分再次和大家見面，很擔心自己在作品不多的情況下，會不會被質疑能否駕馭好角色，加上當時剛好經歷人生低谷，不過透過此次合作給他很大的影響，「跟趙又廷的合作，帶給我很多正能量、正向的東西。」
白敬亭更曝光趙又廷私下不為人知的一面，同是天秤座的兩人，都有一些天秤座「容易糾結」、「注重邏輯」的特質，不過白敬亭談道：「我倆不太像的是，我不太有強迫症，他是特別嚴重，我們經常拿強迫症的這個點來折磨他。」而趙又廷的強迫症嚴重到拍戲時看到道具的桌子與桌子銜接處有不同高度，他就一定要把它們調到平整為止，不然他就會相當在意。
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