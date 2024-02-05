神話ERIC萌兒輪廓曝！修長身形遺傳父母優良基因 粉絲求正面解鎖
南韓最長壽男團「神話」的隊長ERIC（文晸赫），曾透過綜藝節目《三時三餐》展現廚藝，而有「料性男（性感且擅長料理的男人）」的美稱，2017年時與演員妻子羅惠美結婚，步入家庭，夫妻倆在2023年3月迎來他們的寶貝兒子，但兩人低調很少在社群放閃，更沒有曝光過小孩的長相，直到近日，羅惠美罕見分享兒子的影子，圓嘟嘟的臉頰，看起來長大了不少，令粉絲紛紛表示「要融化了」。
記者張芸婷／綜合報導
ERIC與羅惠美結婚之後，夫妻倆都很少公開對方的照片，非常注重家庭隱私，而近日羅惠美難得公開兒子的側身倒影，圓嘟嘟的臉頰及修長的身形，頭髮看起來也相當茂密，完全遺傳到爸媽優秀基因，光是只有影子都非常可愛，照片一出，令粉絲直呼融化了，並紛紛敲碗表示「看起來跟爸爸一樣帥」、「拜託嫂子多放些小朋友的照片吧！」、「想看正面解鎖照」。
ERIC自從結婚後，鮮少再有演藝作品、專注投入家庭，日前被民眾要求合照，親切的他也沒有拒絕，但身材豐腴了不少的他，卻引起粉絲擔心他的健康狀況，甚至他本人還親自出面回復「健康無異常，和兒子一起吃好睡好。但我的樣子真的很奇怪嗎？那時候還算不錯了，我曾經胖到98公斤呢！」請粉絲放心，並感謝外界對自己的關心。
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