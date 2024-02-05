孫興打造地中海風格餐廳送妻 安心亞艷羨大喊：當你女人太幸福！
藝人孫興在中天綜合台節目《同學來了》分享出國度蜜月時所發生的事情，只因老婆在旅途中遇到一間很喜歡的餐廳，回台後便秘密打造一間愛琴海風格的餐廳送她，孫興表示想製造一個浪漫的故事，老婆第一次看到這間餐廳時驚呼：「這餐廳好漂亮，老闆也太有品味了！」沒想到員工馬上直接對著孫興老婆大喊：「老闆娘好！」浪漫程度破表，安心亞聽完直呼：「當你的女人也太幸福了吧！」
記者張一笙/綜合報導
來賓馬力歐則分享他的蜜月旅行都是在跟老婆吵架：「我們先是在地鐵上走失，後來老婆又不小心弄丟捷運卡，我個性急就開始責備她，她一哭我覺得很丟臉，就說『妳現在在幹嘛，妳哭什麼啊』，最後一天我就給她日幣，我們各逛各的。」在場嘉賓聽完無一不搖搖頭，孫興也不住幫女方說話：「我覺得你愛人太痛苦了，對待自己最愛的女人，一定要給她包容，絕對不能跟她吵架，要改變自己，而不是一直用自己的觀念去改變對方。」
班傑則分享到小琉球度蜜月時，因不熟悉海域，兩人只穿泳衣就跳入海中，未料遭海浪打回岸邊礁石上，害老婆差點感染蜂窩性組織炎要截肢。後來還好有海龜「神救援」，讓兩人的蜜月不至於太糟：「第1天我們就不敢再下水，我也很難過，結果我們坐在海灘喝啤酒時，突然一堆海龜上來產卵，才挽救了這場悲劇。」
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