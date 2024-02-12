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NBA／「詹皇」一年花4618萬保養！本人曝成功祕訣：準時等於遲到

▲「詹皇」LeBron James的自律已經成為許多人的表率，他表示勤勞是最重要的，「只有準時並不夠」。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James的自律已經成為許多人的表率，他表示勤勞是最重要的，「只有準時並不夠」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James仍在追逐GOAT的路程上，但他已經擁有偉大的生涯，也是許多人的表率。James的自律、James的職業態度、還有他的待人處事以及取得成功的方式，都已經成為許多NBA後進的職涯備忘錄，甚至是許多球迷自我激勵的榜樣。而他是如何做到這些的？James受訪時以親身經驗表示，勤勞是一切的基礎，「只有準時並不夠」，只有什麼都更進一步，才能讓你超越他人。

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▲LeBron James可能離開湖人！球評李亦伸：機率是零。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James以高齡保持競技狀態巔峰的祕訣無他，就是自律和勤勞。（圖／美聯社／達志影像）
細數James成就，即使他今天原地退役也已經是：20屆全明星球員、19次最佳陣容、6次最佳防守陣容、4次年度MVP、4次總冠軍、4次FMVP、史上總得分第一以及75大球星，這樣的資歷讓人讚嘆。

但James的成功不但源自於他極高的天賦，也在於他自己的企圖心、專注、對於這項運動的熱愛，另外還有他花了大量的資源來維持它，讓自己處在巔峰之上。

一年花4千多萬台幣保養　液態氮療法、睡高壓氧艙　吃得健康很重要

James一年要花約150萬美元（約4618萬台幣）來修復自己的身體，這已不是新聞，之前網路有一些人嘗試挑戰他要做的那些項目，結果不少人做沒幾分鐘就直呼受不了，那些設施包括：腿部電子脈衝、液態氮療法、冰水浴、睡高壓氧艙。

此外，他每天訓練也是十分嚴苛，就連飲食也十分要求，糖和奶製品不碰，碳水化合物吃全麥的，還要攝取水果、蔬菜、堅果、好的蛋白質，肉主要是吃魚肉、雞肉。

勤勞最重要　準時等於遲到

當被問到他想給美國年輕球員的建議，James說勤勞最基本的，「參加訓練，準備好投入工作。如果你只是準時時，你就已經遲到了。付出努力，當你付出努力，比賽就會回饋你。」

「前往訓練館，做最早到場練球的人之一，做最晚離開的人之一。」James說，「如果你想成就偉大，如果你想成為聯盟歷史上永遠不會被人遺忘的人物，那就要把一切精力都投入在比賽中。」

他也建議年輕球員們不該過度專注在物質事務上，而是要專心在工作上，「豪車、珠寶和其他事物都不重要，那些東西沒有太多意義。我看到很多年輕小孩都在那些過於物質的東西上失去注意力。你關心比賽，一切就會水到渠成。」

▲湖人有意交易「詹皇」LeBron James，有球隊願出手。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James為了保持巔峰付出很多努力。（圖／美聯社／達志影像）

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