NBA／「詹皇」一年花4618萬保養！本人曝成功祕訣：準時等於遲到

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但James的成功不但源自於他極高的天賦，也在於他自己的企圖心、專注、對於這項運動的熱愛，另外還有他花了大量的資源來維持它，讓自己處在巔峰之上。
一年花4千多萬台幣保養 液態氮療法、睡高壓氧艙 吃得健康很重要
James一年要花約150萬美元（約4618萬台幣）來修復自己的身體，這已不是新聞，之前網路有一些人嘗試挑戰他要做的那些項目，結果不少人做沒幾分鐘就直呼受不了，那些設施包括：腿部電子脈衝、液態氮療法、冰水浴、睡高壓氧艙。
此外，他每天訓練也是十分嚴苛，就連飲食也十分要求，糖和奶製品不碰，碳水化合物吃全麥的，還要攝取水果、蔬菜、堅果、好的蛋白質，肉主要是吃魚肉、雞肉。
勤勞最重要 準時等於遲到
當被問到他想給美國年輕球員的建議，James說勤勞最基本的，「參加訓練，準備好投入工作。如果你只是準時時，你就已經遲到了。付出努力，當你付出努力，比賽就會回饋你。」
「前往訓練館，做最早到場練球的人之一，做最晚離開的人之一。」James說，「如果你想成就偉大，如果你想成為聯盟歷史上永遠不會被人遺忘的人物，那就要把一切精力都投入在比賽中。」
他也建議年輕球員們不該過度專注在物質事務上，而是要專心在工作上，「豪車、珠寶和其他事物都不重要，那些東西沒有太多意義。我看到很多年輕小孩都在那些過於物質的東西上失去注意力。你關心比賽，一切就會水到渠成。」
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