不忍時力走入歷史！王婉諭宣布參選決策委員「想再拚看看」
時代力量於2024立委選舉中大敗，無緣搶下任何一席，前時代力量黨主席王婉諭與決策委員也在敗選當天辭去黨主席一職。王婉諭5日晚間透過臉書宣布，正式參與這次時代力量第四屆決策委員的臨時改選；她直言，從選舉當晚請辭黨主席至今，她一直在思考的是，時代力量的未來到底該何去何從，最後則決定「還是想再拼看看」。
記者邱新博／台北報導
王婉諭昨晚宣布，已登記參選，正式參與這次時代力量第四屆決策委員的臨時改選。她坦言，從選舉當晚請辭黨主席至今，她一直在思考時代力量的未來到底該何去何從；這段時間，她不只跟夥伴們長談、拜訪政壇前輩，也跟許多友人交換意見。
王婉諭說，比起個人要不要繼續從政，對於自己來說真正的問題是「台灣社會還需要時代力量嗎？時代力量還有繼續存續的空間嗎？」，坦言這些問題對自己來說非常猶豫。直到近期，看著新國會的亂象與無奈，自己做出了決定。
王婉諭稱，她不忍看著時代力量就此走入歷史，更不能接受台灣就此失去一個真正代表公民社會，堅持本土、進步價值的第三勢力政黨，「我還是想再拼看看」。因此，決定再次爭取成為決策委員的機會，也邀請所有願意一起在這條路上前行的夥伴，加入行列。最後她坦言，未來幾天也將會分享這段期間自己的心得，以及對於時代力量未來發展的願景，誠摯歡迎大家一起來激盪、思考，「只要堅持，就能看見希望。我仍相信希望的燭光尚未熄滅」。