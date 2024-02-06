瓜地馬拉欲與中國開展貿易關係 外交部：支持邦交立場一致
中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）接受外媒專訪時表示，瓜國正在考慮與中國建立正式貿易關係，但打算維持與台灣的邦交。對此，外交部表示，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致，未來將繼續與阿雷瓦洛團隊深化關係，鞏固邦誼。
記者邱新博／台北報導
根據《路透社》報導，在世界第2大經濟體-中國的壓力下，瓜地馬拉是台灣僅存的少數邦交國之一，該國外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）在接受採訪時表示，將繼續維持與台灣既有的合作水平；然而，就如瓜國總統所言，中國所代表的分量和力量是不容忽視的，瓜地馬拉有興趣與中國接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係，如成立貿易辦公室等等，幫助瓜地馬拉的產品能在中國找到市場。
馬丁內斯強調：「我們之所以公開宣布此事，就是不希望被外界視為突襲台灣和美國。」
對此，外交部表示，針對瓜地馬拉新政府團隊在去年大選前後曾多次提及維繫台瓜邦誼及與中國發展經貿關係互不衝突的說法，外交部已多次說明，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致；尤其，外交部長吳釗燮於今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛總統曾主動向吳部長表示將信守維護台瓜邦誼，並樂願與我國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。
外交部說，將在秉持兩國共享民主、自由等普世價值及友好合作的基礎上，持續與阿雷瓦洛總統及新政府團隊深化兩國間各項長期合作與交流，積極鞏固台瓜長期友好邦誼，追求兩國人民最大福祉。