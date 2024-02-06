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過年換新機必看！免萬元高CP值手機Top5　功能特色點評一次看

▲新年新氣象，很多人喜歡在過年期間換新手機，集性能與便宜價格於一身的「超高CP值手機」成為逢年過節的換機首選。（圖／擷取自三星官網）
▲新年新氣象，很多人喜歡在過年期間換新手機，集性能與便宜價格於一身的「超高CP值手機」成為逢年過節的換機首選。（圖／擷取自三星官網）

記者鄭妤安／台北報導

新年新氣象，很多人喜歡在過年期間換新手機，然而，各家品牌旗艦機太貴、入門機的功能也不一定夠用，集性能與便宜價格於一身的「超高CP值手機」成為逢年過節的換機首選。近年來，手機市場有不少中階旗艦機型推出，不僅顏值高，效能、電池續航力、相機鏡頭等方面有都表現優異，其中更有多種款式價格超級親民，無需萬元即可入手。

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連鎖通訊門市傑昇通信盤點「5款免萬元的高CP值手機」，並針對其功能、特色進行點評分析。統計近一個月門市銷售狀況，相同價位中，表現最為突出的非三星Galaxy A54（8G/256GB）莫屬，有6.4吋螢幕，且具備120Hz螢幕更新率，5000mAh電量搭配25W快充，整體而言，軟硬體配置皆向旗艦機看齊，春節期間定價甚至再打62折。

性價比出眾的還有OPPO A79（8G/256GB），擁有6.72吋大螢幕，同時延續上一代在影像、快充及續航等方面的優勢，帶來搭載高解析5000萬畫素AI主鏡頭，以「免七千」的售價，挑戰旗艦規格。

此外，傑昇通信指出，近年相機畫素高、鏡頭多、並具多項功能的機型受到最多消費者青睞，其中，最新推出的vivo V29e（8G/256GB）買氣相當好，搭載最高規格的冷暖柔光環，以及6400萬畫素OIS主鏡頭與5千萬畫素大光圈自拍鏡頭，春節期間活動檔期也有68折的優惠。

過年期間幫長輩換機，賣最好的4G手機vivo Y17s成為首選，不但配備6.56吋螢幕，搭載聯發科Helio G85八核心處理器，以及5000mAh大電量，更具備IP54生活防水等級，春節期間更下殺到4千有找。

傑昇通信表示，儘管台灣已經全面邁入5G時代，但多數民眾仍以4G網路為主，若平時使用習慣多以傳訊息、看網頁與影片為主，像vivo Y17s這樣價格實惠的4G手機便足以應付。

最後，三星Galaxy M14主打6千大電量體驗，擁有6.6吋大螢幕與90Hz更新率，外型延續經典的豆豆機設計，綜合表現相當不錯，隨著在台灣上市將近一年的時間，原本七千不到的定價，又降了不少，通路不用五千就能買到，消費者可把握折扣時間入手。

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