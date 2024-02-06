北市運動中心初二開放！年假運動懶人包　屬「龍」名字有龍免費

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春節期間運動中心及設施營業時間
體育局為提供民眾於農曆春節期間維持規律運動，餐餐美食之餘也要健身甩油，因此除閉館整修的文山運動中心及歲修的大同、松山游泳池外，其餘11行政區的運動中心自年初二即開放使用，且於年後第一個週日（18日）祭出泳池及健身房免費入場的甩油優惠。
迎新春龍年，特別優惠亮點
為喜迎龍年加碼好康，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，年初二至元宵節使用運動中心游泳池及健身房，享入場免費；此外，搭配春節及情人節推出多項優惠方案及體驗課程，讓民眾於連假期間也能愉快運動。運動中心於年初二至年初五營業時間為早上8點至下午4點，歡迎民眾參閱各中心網站掌握營業時間及課程資訊。
多樣運動場所免費開放，享受健康年假
臺北體育館也於年初三至初五（12至14日）每日8點至17點，開放1樓桌球室及7樓羽球場供市民免費使用；臺北田徑場同樣於年初三至初五恢復對外開放；而各堤內及河濱公園開放式運動場及設施於過年期間不提供線上租借，照常供現場民眾輪流使用；臺北網球中心、臺北網球場、天母網球場、極限運動訓練中心、青年公園運動休閒園區也自年初二起對外開放。
游泳池部分，榮星花園游泳池、景美游泳池、前山、三民公園游泳池自年初二起開放使用；新生、木柵、碧湖公園游泳池則於年初三（12日）起正常營運，其中木柵、碧湖泳池只開放晨泳時段。體育局歡迎市民們把握連假空餘時光，善用各場館運動甩肉、享受健康年假。各場館（地）詳細開放時間請見本局臉書粉絲專頁（reurl.cc/g4neM7、reurl.cc/09a4XY）查詢。